Der er blevet lukket for besøg udefra på Torstorp Plejecenter i Taastrup efter flere beboere og medarbejdere er testet positive for Covid-19.

Plejecenter lukker for besøgende

Seks beboere og 11 medarbejdere på et plejecenter i Taastrup er blevet testet positive for Covid-19, og det betyder, at der er nu er lukket for besøg udefra.