Planteskole mener den har løsninger klimakrisen

- Man behøver ikke at starte på bar bund helt alene, for der er folk, som har været i gang i flere år, så vi i dag ved, at det er muligt at leve bæredygtigt i harmoni med vores natur og klima. Her på Naturplanteskolen har vi nogle af løsningerne på de store klimaproblemer, som er gennemtestede på 8. år: Vi er eksperter i plantebaserede råvarer til maden og selvforsynende med flerårige grøntsager. Vi dyrker, så det ikke er nødvendigt at vande. Planterne kommer bare piblende op af jorden, uden at man skal gøre noget eller ret meget, siger Aiah Noack, der opfordrer til, at man selv kan komme forbi og se, hvordan det foregår, når Naturplanteskolen dyrker flerårige spiselige planter og få nogle med hjem til sin egen have.