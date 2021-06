Planter i 14 etager: Sådan bliver de høstet

Der har været brug for særlig teknik til både at opbygge og bruge de »vertikale marker«, som firmaet Nordic Harvest har opbygget i en kæmpe lagerhal på Copenhagen Markets.

Her dyrkes der nemlig krydderurter og salater på 14 etager høje hylder, og det kræver derfor lidt ekstra at høste de grønne afgrøder.

For at kunne følge planternes vækst og kundernes stigende behov for friske varer, har Nordic Harvest ansatte brug for at kunne komme hurtigt, sikkert og effektiv frem og tilbage - og ikke mindst op og ned - i de tre væksthaller som, når det hele står færdigt, kommer til at fylde hele 4.950 m2.