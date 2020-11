Planeternes dans til stjerneaften

At Månen kredser om Jorden har man vidst i årtusinder. At Jorden kredser om Solen var en lidt mere kontroversiel opdagelse. At Solen også bevæger sig i Mælkevejen, som selv er i bevægelse i et ekspanderende univers, er noget vi først er begyndt at undersøge i moderne tid. Men hvordan målte man hvordan planeterne bevæger sig i antikken? Hvordan gør vi dag? Hvordan måler man afstand til stjerner og galakser?