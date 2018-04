Se billedserie Sådan forestiller man sig, at en del af området med ferielejligheder kan tage sig ud i det kommende Nordic Water Universe.

Plan for kæmpe vandland er tæt på mål

Taastrup - 14. april 2018 kl. 06:14 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu nærmer byggeriet af verdens femte største vandland med tilhørende ferieboliger, konferencecenter, butikker og aktiviteter sig.

En lokalplan for området i Høje-Taastrup er nemlig kommet gennem nåleøjet hos plan- og miljøudvalget, så nu mangler blot økonomiudvalgets og byrådets endelige godkendelse den 24. april, før spaderne kan komme i jorden.

Byggestarten for det store projekt med vandland og ferieboliger er allerede blevet udsat to gange, men når lokalplanen kommer på plads, så sker der noget, forsikrer borgmester Michael Ziegler (K).

- Planlægningen at en sådan et stort projekt tager bare lang tid, og uden en lokalplan kan man ikke gå i gang. Men jeg har fortsat en stærk tro på, at når først vi har fået lokalplanen på plads, så kommer maskinerne også i jorden inden årets udgang, siger Michael Ziegler til avisen.

Til første etape af projektet, som blandt andet indeholder vandlandet, er der afsat 2,2 milliarder kroner, og Ulf Høyen, der er talsmand for konsortiet bag vandlandet, har over for Børsen forsikret, at den del af finansieringen er på plads.

Nordic Water Universe vil blive bygget i fem etaper over en længere årrække. Første etape vil bestå af cirka 81.100 kvadratmeter byggeri fordelt på 51.000 kvadratmeter ferieboliger, 12.000 kvadratmeter aquapark, 6.000 kvadratmeter forlystelser, butikker, cafeer og restauranter samt 12.000 kvadratmeter hotel og konferencefaciliteter.

Når alle fem etaper er bygget, vil der være en samlet ferie- og forlystelsesby på 360.000 kvadratmeter.

Bekymret for trafik Lokalplanforslaget har været i høring i otte uger, og i den periode er der kommet 18 høringssvar til planerne.

Flere høringssvar har udtrykt bekymring for den stigende trafik i området, et projekt af denne størrelse vil medføre, blandt andet på Roskildevej, Holbækmotorvejen, Gregersensvej, Hveen Boulevard og Helgeshøj Allé.

- Vi har fuld forståelse for, at der er en bekymring omkring det, men vi tror ikke, at det bliver et stort problem. Udviklingen af området kommer til at ske over en lang årrække, så vi får mulighed for at afbøde nogle af problemerne undervejs, hvis de skulle opstå, siger Peter Faarbæk (S), formand for plan- og miljøudvalget.

Flere har også påpeget, at der lader til at være få parkeringspladser til så stort et området. Der var i det første lokalplanforslag krav om én parkeringsplads per feriebolig og et p-hus med 600 parkeringspladser, men der bliver nu tilføjet et krav om endnu et parkeringshus med yderligere 300 parkeringspladser.

For stor butik? Hvad angår detailhandel i området var plan- og miljøudvalget ikke helt enige. Lokalplanforslaget giver mulighed for 15.500 m2 detailhandel, heraf en dagligvarebutik på 3.500 m2.

- Men vi mener, det er langt over, hvad kundegrundlaget i området vil være. Det er næsten på størrelse med Glostrup Shoppingcenter og vil kunne trække kunder udefra, så vi er bekymrede for, at det kan ødelægge det nuværende butiksliv i City 2 og hele Høje Taastrup C, siger Peter Faarbæk.

Socialdemokraterne havde derfor stillet forslag om, at der i første omgang kun skulle gives mulighed for 3.000 m2 detailhandel, herunder 1.500 m2 dagligvarebutik. Senere kunne der så gives dispensation til mere.

- Med lokalplanen kan vi ikke styre, hvad de starter med at bygge, så vi kan risikere, at der bliver etableret et stort butikscenter, og at resten af projektet så lader vente på sig, siger Peter Faarbæk.

Administrationen vurderer dog fortsat, at der med det fuldt udbyggede projekt vil være behov for en dagligvarebutik på op til 3.500 m2 til områdets lokale forsyning. Det er imidlertid ikke hensigten, at dagligvarebutikken skal betjene kunder uden for det regionale fritidsområde, hvorfor det i lokalplanen præciseres, at dagligvarebutikken kun kan opføres inden for et nærmere geografisk areal ved de planlagte hovedfunktioner.