Se billedserie Et skitse af, hvordan det kommende byggeri i Høje Taastrup C kan komme til at se ud. Byggeriet er planlagt på parcel A21, der ligger lige ud til det kommende parkstrøg ud for City2.

Send til din ven. X Artiklen: Plan for endnu et stort byggeprojekt på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Plan for endnu et stort byggeprojekt på vej

Taastrup - 17. august 2021 kl. 11:02 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

155 lejligheder i et stort boligbygger i 4-6 etager. Det er planen for et nyt boligbyggeri i den nye bydel Høje Taastrup C, som netop nu er i høring.

Lokalplanen omfatter et byggeri, der ligger lige ud til det kommende parkstrøg ud for City2, og udover lejligheder bliver der plads til erhverv i form af service eller detailhandel i stueetagen.

Lejligheder bliver fra to-fire værelser, og de mindste skal minimum være 55 m2. Alle lejligheder for tilknyttet et depotrum på 3 m2, som er placeret i enten lejligheden eller kælderen.

Grønne tage Bebyggelsen bliver opført med forskellig etagehøjde, som sammen med lodrette forskydninger skal være med til at give bygningen et varieret og levende udseende.

I gården bliver der lavet en grøn, rekreativ bakke med plads til leg og ophold, og hvor der samtidigt skabes plads til cykelparkering og storskrald under bakken.

Der er ikke krav om parkeringspladser til biler i lokalplanen, da der kun laves en mindre kælder under bebyggelsen. Beboerne skal i stedet parkere deres biler i et fælles parkeringshus for Høje Taastrup C.

Facader opføres i skærmtegl i røde nuancer kombineret med keramiske klinker på den del af stueetagen, hvor der er erhverv.

Tagene opføres som grønne tage, hvor der ikke enten er solceller eller private tagterrasser.

- Her bruger man de flade tage fornuftigt til grønne områder. Det er yderst fornuftigt, sagde Peter Faarbæk (S), formand for plan- og miljøudvalget, på byrådsmødet.

Debat om cykler igen Da byrådet besluttede at sende lokalplanforslaget i høring, dukkede en velkendt diskussion op. Nemlig den med antallet af cykelparkeringspladser i den nye bydel.

Socialdemokratiet og Enhedslisten har tidligere begge fremført, at de frygter, at der bliver etableret for få pladser til cykler i de enkelte byggerier, så beboernes cykler i stedet ved ende med at blive parkeret hulter til bulter i bydelens gader og det grønne parkstrøg.

- Vi får placeret en stor andel cykler ude i vores parkstrøg, hvor der så igen bliver mindre grønt. Det er ærgerligt, men det flugter med de beslutninger, vi tidligere har truffet, så jeg tænker ikke vi kan rokke så meget ved det på nuværende tidspunkt, sagde Peter Faarbæk på mødet.

Den bekymring deler borgmester Michael Ziegler (K) dog ikke.

- Der er disponeret grønne områder, og der er disponeret cykelparkering i bydelen. Der har hele tiden været regnet med, at nogle af områdets cykler skulle være parkeret i de fælles arealer, og der er planlagt cykelstativer flere steder i området, siger han.

Blandt andre Socialdemokratiet har peget på, at man kunne etablere mere cykelparkering i gårdene eller i kældrene under de mange byggerier, men den ide er borgmesteren heller ikke glad for.

- Det vil jo ødelægge gårdmiljøet, at der skal klemmes en masse cykelskure derind, og det giver ikke bedre kvalitet for beboerne. Jeg mener heller ikke, det ville give mening at have cykelparkering i kældrene, for der glemmer man at tage højde for almindelig menneskelig adfærd. Man stiller sin cykel, hvor det er nemmest, så jeg tror aldrig, de cykler vil komme ned i kældrene, siger Michael Ziegler.

I Økonomiudvalget stemte Enhedslisten imod forslaget, da partiet mener, at der skal gøres plads til beboernes cykler inden for byggeriet. Ved byrådsmødet valgte Enhedslisten dog at stemme for at sende planen i høring - men med en advarsel om, at man alt efter høringssvarene nok ville stemme imod planen, når den skulle endeligt godkendes.

relaterede artikler