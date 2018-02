Pink Floyd Project kommer til Taastrup og spiller musik fra Wish You Where Here-albummet.

Pink Floyd musik på Taastrup Teater & Musikhus

Taastrup - 25. februar 2018

Pink Floyd er et af de mest populære rockbands i verden, men mange af os har ikke haft muligheden for at se dem. Hvem kender f.eks. ikke deres store hit "The Wall" fra 1979. Et af Danmarks mest populære coverbands, Pink Floyd Project, turnerer lige i øjeblikket med Pink Floyds plade Wish You Were Here, og fredag den 2. marts klokken 20.00 spiller coverbandet i Taastrup Teater & Musikhus.

Pink Floyd Project stiller med 10 musikere på scenen og et håndplukket arsenal af gamle og nye instrumenter. Det vil også være muligt at opleve andre uundgåelige hits og sjældenheder fra bagkataloget. Alt sammen serveret i en lyd og lysmæssig totaloplevelse, som bandet er blevet kendt for gennem de seneste 15 år på landevejene i ind- og udland.

Bandet arbejder altid efter at gøre hver koncert unik, så de rykker hver gang på et eller andet, så det hele tiden bliver en ny oplevelse at høre bandet live. Pink Floyd Project har spillet mange forskellige steder rundt om i verden. Hvis man er Pink Floyd fan, så skal man ikke snyde sig selv for denne oplevelse på Taastrup Teater & Musikhus.

Wish You Were Here udkom på vinyl i 1975 og ligger således midt i Pink Floyds guldalder. Ud over at rumme to af bandets største hits, byder albummet også på unikke instrumentale passager, der er absolut definerende for Pink Floyds sound. Albummet er måske Pink Floyds mest stemningsfulde værk til dato, og et album mange vil hylde som deres absolutte nummer 1. Billetter til koncerten i Taastrup Teater & Musikhus koster 285 kroner plus gebyr og kan købes på Taastrup Teater & Musikhus' hjemmeside www.teaterogmusik.dk.