De Grønne Pigespejdere i Taastrup inviterer til åbent spejdermøde den 8. september. Her er det pigespejdere fra en anden by. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Pigespejdere vil give flere piger våde hænder og mudder i ansigtet

Taastrup - 03. september 2020 kl. 15:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frys din egen is, lav en vand-vulkan og fisk efter havets dyr fra en rutsjebane. Det er nogle af de ting, De grønne pigespejdere i Taastrup inviterer til, når de tirsdag d. 8. september 2020, kl. 17.00 - 19.00 holder åbent spejdermøde for piger i 0.-2. klasse.

For pigerne skal have flere oplevelser i naturen, hvis det står til De grønne pigespejdere.

- Det kan noget helt særligt, når vi er i naturen. Vi har uforudsigeligheden i vejret, som får os til at tænke i alternative løsninger, vi mærker vinden i håret, vi lytter til naturen, snuser til den og smager på den. På samme tid pirrer det vores kreativitet og nysgerrighed, fordi der ikke er faste rammer eller en bestemt måde vi skal være på, siger Birgit Mærsk, der er spejderleder hos De grønne pigespejdere i Taastrup.

På dagen vil deltagerne blive mødt af både erfarne spejderledere og unge pigespejdere, der har forberedt et spejderløb til fire verdenshjørner, hvor pigerne skal undersøge, eksperimentere og lege med vand.

Deltagerne får blandt andet mulighed for at træne deres mod, når de skal smage på madvarer med bind for øjnene og dykke ned i noget grumset vand for at lede efter tabte ting.

- Det er selvfølgelig en sjov aktivitet, men vi gør det også, fordi vi vil vise pigerne, at hvis man udfordrer sine grænser en smule kan det give fantastiske oplevelser, siger Minna og Kiki, der også er spejderledere i gruppen.

Som pigespejder finder man hurtigt ud af, at man kan være ude i al slags vejr, så længe man er ordentligt klædt på. Men man får også venskaber for livet, færdigheder i friluftsliv og får i det hele taget lov til at prøve kræfter med en masse sjove og anderledes aktiviteter.

- Vi håber, at vi med denne dag kan vise nye piger, hvad det egentlig går ud på at være pigespejder. Og som spejdere, er vi altså mere til action end flotte ord, derfor vil vi hundrede gange hellere vise, hvad vi laver, end holde et foredrag om det, siger Minna med et glimt i øjet.

Det er ikke nødvendigt med tilmelding til det åbne møde, der foregår hos De Grønne Pigespejdere på adressen Lindevangshusene 69, 2630 Taastrup.