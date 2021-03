Høje-Taastrup Bokseklub har fået tilskud til at starte et sportsforløb for 20 piger med både fokus på integration og motion. Her er det klubbens formand Kim Kristiansen, der har sendt ansøgningen af sted. Foto: Kim Rasmussen

Piger skal integreres gennem boksning i nyt forløb

Taastrup - 03. marts 2021 kl. 11:38 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

I et nyt sportsforløb for piger bliver motion og integration kombineret.

I Hvert fald har Høje-Taastrup Bokseklub fået tildelt 24.850 kroner fra integrationspuljen af fritids- og kulturudvalget til at opstarte et sportsforløb for piger på Ole Rømer-Skolen og Torstorp Skole.

Målet med forløbet er at bokseklubben vil tilbyde brobyggende boksetræning og rekruttere 20 piger i 6. og 9. klasse fra de to skole.

Pengene skal gå til indkøb af udstyr, sociale aktiviteter og arrangementer for pigerne. Holdet er åbent for alle, men der er fokus på, at mindst 50 procent af pigerne har en anden etnisk baggrund end dansk. Træningsforløbet vil vare 17 uger, og herefter kan deltagerne indsluses i den almindelige boksetræning.

Ifølge Høje-Taastrup Kommune er der cirka 800 piger med anden etnisk baggrund end dansk, som ikke er aktive i det lokale foreningsliv, og et stort antal af disse piger har et for højt BMI.

Det var et enigt fritids- og kulturudvalg, der gav bevillingen, fortæller udvalgsformand Merete Scheelsbeck (K).

- Bokseklubben vil så meget for kommunen, og de sørger selv for at betale løn til en træner. Det her er en god måde at kombinere sport og integration på. Så forløbet er lige i skabet, siger hun.

Bokseklubben har i ansøgningen til integrationspuljen skrevet, at de selv afholder udgifter til løn til en træner på 13.500 kroner.

Formålet med projektet er, at pigerne har opnået et BMI- tal inden for normalområdet og at de har fået kendskab til sunde madvaner, blandt andet via en sundhedsplejerske fra kommunen, der ventes tilknyttet til forløbet. Derudover får pigerne et socialt netværk, som rækker længere end projekttiden og som er grobund for, at de fortsætter til boksetræningen.

Efter projektet er forventningen, at 50 procent af pigerne har meldt sig ind i bokseklubben.

Indsatsen understøtter Integrationspolitikkens mål, om at 150 flere piger skal dyrke idræt i Høje-Taastrup kommune, ligesom der også er et mål om at 5000 flere børn og unge skal være aktive i foreningslivet.

Integrationspuljen er på i alt 326.000 kroner i 2020. Udover sportsløbet har Foreningen for Voldsramte Kvinde også fået tildelt midler fra puljen (40.000 kroner). Samtidig var der inden tildelingen allerede uddelt midler for 160.000 kroner. Dermed er der 101.150 kroner tilbage til uddeling i 2021.

