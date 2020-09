Pianist og digter skaber øjeblikke af lykke

I anledning af 250-året for Beethovens fødsel spiller pianisten Christina Bjørkøe værker af den store komponist, og digteren Niels Hav læser digte fra sin nye bog »Øjeblikke af lykke«, som tager afsæt i komponisten vitale værker.

Christina Bjørkøe har en stor international baggrund. Hun var elev af Therese Koppel og blev som 19-årig optaget på Juilliard School i New York. Efter årene i USA afsluttede hun sine studier på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har siden givet talrige koncerter som solist og kammermusiker herhjemme og i udlandet. Hun har modtaget adskillige priser og legater, blandt andet P2-prisen.

Niels Hav har udgivet en række digt- og novellesamlinger, og hans poesi er oversat til mange sprog. Senest var han i Brasilien for at deltage i bogmessen i Rio de Janeiro, da et udvalg af hans digte udkom i portugisisk oversættelse. Niels Hav har blandt andet modtaget Statens Kunstfonds 3-årige legat.