Se billedserie Fodboldkommentator Flemming Toft holder foredrag om sommerens VM, som han selv skal dække for TV 2. Foto: Mogens Engelund - engelund.dk

Personligheder til Kul'tour: Mød fodboldkommentator og operachef

Taastrup - 25. maj 2018 kl. 07:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kul'tour frister med rigtige mange koncerter - men der er meget, meget mere.

For eksempel kan man blive opdateret til det kommende VM i fodbold.

Taastrup Bibliotek har inviteret fodboldkommentator Flemming Toft til Taastrup Kulturcenter mandag den 4. juni kl. 19 for at høre »Er du klar til VM i Rusland«. Flemming Toft vil fortælle om værtslandet Rusland, og hvordan landet forventes at afvikle VM. Han vil komme med analyser af den danske VM-trups potentiale, af Åge Hareides strategiske muligheder som cheftræner for det danske mandskab, og af landsholdets modstandere i gruppespillet og Danmarks chancer, hvis de går videre.

Flemming Toft dækker VM for TV2. Det er hans 11. VM-slutrunde som journalist og kommentator.

I Kul'tour-ugen er der også foredrag om musik. Operachef Claus Lynge fra Opera Hedeland fortæller nemlig om årets forestilling i Hedeland: Donizettis »Lucia de Lammermoor«. Det foregår på Taastrup Bibliotek den 7. juni kl. 17.00.

Musikdramatik

Koret Facett skal søndag den 3. juni kl. 15.00 holde koncert i Rønnevang Kirke.

De skal synge værket Eversmiling Liberty, som er skrevet af Jens Johansen og Erling Kullberg (1990). De to komponister kaldte det et rockoratorium; de kunne måske også have kaldt det en musical, men valgte at bruge betegnelsen oratorium - et stykke musikdramatik der »ses med ørerne«.

Historien om maccabæernes frihedskamp kommer fra Händels oratorium »Judas Maccabæus«, hvis tekst komponisterne har brugt i bearbejdet form. Judas Maccabæus handler ikke så meget om selve helten, men mere om det folk, han var anfører for. Det er historien om et undertrykt folks kamp for frihed.

Koret Facett har hjemmebase i Taastrup Kulturcenter. Det er et blandet kor med 42 sangere, som både synger klassiske værker og rytmiske sange og værker, viser, swing mm. Ved denne gratis koncert har de klaver, bas, trommer og to solister med.

Hvis man vil vide mere om sin by, så går Lars Spatzek en tur rundt i Taastrup lørdag den 2. juni.

Mødestedet er Taastrup Bibliotek kl. 10.30. På turen kommer han ind på grundlæggelsen af byen og historier fra dengang, mange kaldte byen for Danmarks første provinsby - set fra København. Historien om en stationsby, der langsomt voksende op til et stort og velfungerende industrisamfund.

Børnene snydes ikke

Taastrup Bibliotek lover en god historie med lystløgnerne Vagn og Ejnar, der fortæller utrolige kannibalhistorier fra verdens mindste pølsevogn lørdag den 9. juni kl. 13-13.45 på Domhustorvet i Taastrup.

Børn og deres voksne kan glæde sig til et morsomt drama for de 6-12 årige. Skulle der komme regn, trækker arrangementet indenfor.

Alle de nævnte arrangementer er gratis. Der skal dog reserveres billetter til bibliotekernes arrangementer, hvis man vil sikre sig en plads.

Man kan læse meget mere på www.kultour.nu og her kan man også se, hvor der skal bestilles billetter. Og på www.kultour.nu kan man også læse om alle de andre arrangementer, købe billetter mm.