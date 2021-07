Se billedserie Siden 2006 har Michael Ziegler (K) været borgmester i Høje-Taastrup Kommune. Han er nok en gang spidskandidat for De Konservative, når der er kommunalvalg til efteråret. Foto: Kirsten Ellebæk

Personen bag politikeren: Politik var en gave for genert borgmester

Taastrup - 19. juli 2021 kl. 19:33 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Han har boet i Høje-Taastrup Kommune hele livet, bortset fra fire år, hvor han boede i Waterloo i Belgien, hvorfra han kom hjem og startede i 4. klasse.

Michael Ziegler, der i de sidste 15 år har været borgmester i Høje-Taastrup Kommune for De Konservative, havde en god opvækst i hjemmet, men når han var uden for hjemmets rammer var han en genert dreng.

- Jeg var en lille dreng, der havde svært ved at få venner og danne sociale relationer. Det var rigtig svært for mig, og jeg havde nok kun en rigtig god ven dengang. Også på skolen i Belgien passede jeg bare mig selv, fortæller Michael Ziegler.

Det er ikke lige generthed og introverthed, man forbinder med en person, der har job som borgmester, som er nødt til at være udadvendt.

Her var mødet med politik afgørende for, at han nu har vænnet sig til at tale med andre mennesker.

- Politik har været en gave for mig, fordi jeg har tvunget mig ud af min komfortzone. Politik har været godt, fordi man altid kan tale ud fra sine holdninger. Hver gang har jeg måske rykket mig én millimeter, men når man har gjort det 1000 gange, så har man rykket sig en meter. Det har virkelig rykket mig, og jeg er et helt andet sted nu, og jeg føler, at det gør mig til et forstående menneske, siger Michael Ziegler.



Det er måske ikke alle, der ved det, men Høje-Taastrup Kommunes borgmester Michael Ziegler er faktisk genert, og det har hæmmet ham meget, da han var yngre. Foto: Kirsten Ellebæk

Et godt liv uden børn Selv har Michael Ziegler ingen børn, og lige nu er han single. Han drømte om at få børn, men det har livet ikke bragt med sig.

- Det er jeg helt afklaret med. Jeg er da ærgerlig over, at det ikke flaskede sig, men man kan godt have et godt liv uden børn, siger Michael Ziegler, hvis liv overhovedet ikke er barnløst.

Han har nemlig et godt forhold til en tidligere kærestes søn på 11 år, som han jævnligt bruger tid med til blandt andet oplevelser som at tage i biografen eller på bakken.

- Man kan godt have en god relation til sine bonusbørn, når et forhold slutter godt. Det er en gave, at det kan lade sig gøre, når det slutter i mindelighed, siger 53-årige Michael Ziegler, der bor i en villa i Taastrup.

Personen bag politikeren I løbet sommeren bringer vi portrætter af spidskandidaterne til kommunalvalget i Høje-Taastrup Kommune , som finder sted i november 2021.



Præmissen er, at interviewet ikke skal handle om politik, men om personen bag politikeren, så vælgerne kan lære deres kandidater at kende. Vi bringer portrætterne i denne rækkefølge.



Socialdemokratiet (S): Peter Faarbæk

Radikale Venstre (R): Esat Sentürk

Konservativt Folkeparti (K): Michael Ziegler

Socialistisk Folkeparti (SF): Özdes Durukan

Liberal Alliance (LA): Danny Malkowski

Dansk Folkeparti (DF): Lars Prier

Venstre (V): Lisbeth Kjærholt

Enhedslisten (EL): Emil Viskum

Alternativet (AL): Ken Patrick Petersson

Nye Borgerlige (NB): Jan Lykke Jensen

Lokallisten Høje-Taastrup (L): Ukendt



Han har gennem årene haft forskellige kærester, men lige nu er der ingen kvinde i hans liv. Kun kattene Robin og Robina bor i huset med ham.

- Det er jo ikke lykkedes at finde den eneste ene. Men jeg har et ønske om at finde én at dele min tid med. Det skal jo gerne være en, der kan matche min krøllede personlighed, og så må hun gerne kunne lide katte, siger Michael Ziegler.

Blå bog Navn: Michael Ziegler

Bopæl: Taastrup

Alder: 53 år

Civilstand: Single

Børn: Ingen

Uddannelse: Civilingeniør

Beskæftigelse: Borgmester i Høje-Taastrup Kommune

Politisk parti: Konservativt Folkeparti (K) Travl arbejdsuge Og så skal man nok også leve med en mand, der har en lang arbejdsuge, som nogle gange sniger sig op mod 50-60 timers arbejde.

Det stiller krav til omgangskredsen. Men der bliver tid til at se vennerne.

- Jeg har venner, som jeg opfatter som min familie, og jeg prioriterer også tid til at se dem. Min bedste ven ser jeg cirka en gang om ugen. Men hvis man er venner med mig, skal man kunne acceptere, at jeg måske ikke lige er den, der tager initiativet hver gang, fordi jeg har en travl uge, fortæller Michael Ziegler.

Går efter målene På Facebook kunne man under nedlukningen tidligere i år se, at Michael Ziegler havde tilmeldt sig et halvmaraton i september, og det gik han i gang med at træne op til.

Det gik ikke så godt i starten, men målet er der stadig.

- Det var min niece, der lokkede mig til at melde mig til, og jeg gik i gang med at løbetræne og løb fem-seks km ad gangen, men fik så ondt i knæene. Så fik jeg hjælp til at købe nye sko, tog en pause og gik stille og roligt i gang igen, siger Michael Ziegler.

Han er nu startet på TIK Løbernes begynderhold, hvor målet i første omgang er at kunne løbe fem km.

- Det går fint. Men det er ikke realistisk, at jeg når det til september. Og jeg kan heller ikke den dag, der er halvmaraton, da der er partilandsmøde. Men jeg forfølger målet og er så småt begyndt at nyde at løbe. Det at have et mål virker for mig. Jeg har før cyklet til Paris, hvor jeg startede fra nul. Her virkede målet, siger Michael Ziegler.

