Se billedserie Når Emil Viskum skal slappe af, sker det gerne ved at spille fodbold-manager eller cykel-manager på computeren, når familien er gået i seng. Foto: Kenn Thomsen

Personen bag politikeren: - Man kan rykke meget, men det kræver også noget

Taastrup - 29. juli 2021 kl. 20:01 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

- Jeg har altid sagt, at jeg skulle være journalist, lærer eller politiker. Fælles for dem er, at man kommunikerer og interagerer med andre mennesker, og det kan jeg godt lide.

Sådan siger 40-årige Emil Viskum fra Taastrup, der er Enhedslistens spidskandidat ved kommunalvalget til november.

I dag har han fået opfyldt to ud af de tre barndomsdrømme, for han er uddannet folkeskolelærer og har de sidste tre år siddet i byrådet.

Allerede i sin ungdom havde han en stor politisk interesse, da hans forældre var politiske aktive. Han var selv aktiv i elevrådet og var en overgang medlem af Rød Rebel, en ungdomsfraktion »langt ude på venstrefløjen«, som han siger. Politikken røg dog lidt i baggrunden med alderen, hvor gymnasiet, festerne og rappen begyndte at fylde lidt mere.

Men da han og familien flyttede til Taastrup, blev den politiske ild vakt igen.

Blå bog Navn: Emil Viskum

Bopæl: Taastrup

Alder: 40 år

Civilstand: Gift med Janni

Børn: 2 (Sigrid på 12 år og Nikoline på 7 år)

Uddannelse: Folkeskolelærer

Beskæftigelse: Centerleder for Miljø- og EnergiCentret

Politisk parti: Enhedslisten (EL)

- Den begyndte egentlig med politiker-lede, griner Emil Viskum.

- Jeg tog mig selv i at sidde og være sur over, at de ikke gjorde tingene godt nok. Helt lokalt oplevede jeg en skævvridning i forhold til skoleområdet, så jeg meldte mig ind i Enhedslisten, og så gik det pludselig hurtigt, siger Emil Viskum, som overtog partiets plads i byrådet, da Ole Hyldahl i 2018 trak sig af helbredsmæssige årsager.

Kræver meget Og det er en stor omgang at sidde ene mand i byrådet for et parti. Derfor er opbakningen fra familien altafgørende for Emil Viskum, selvom han er helt bevidst om, at indsatsen har en pris.

- Jeg har jo lidt mindre tid herhjemme. Jeg gad godt, at der var nogle ekstra timer i døgnet, men jeg synes også, man har en pligt til at gøre sig umage, når man er blevet valgt. Og så gør det politiske arbejde mig glad, og det tror jeg også, at min familie kan mærke, siger han.

- Til gengæld gør jeg mit bedste for så at være der for familien, når jeg er her. Det er jeg ikke altid så god til, når jeg fordyber mig i noget, men jeg øver mig, og Janni er god til at holde mig på sporet, siger Emil Viskum.

Flere gange i interviewet vender han tilbage til sin kone, som han tydeligvis sætter stor pris på.

- Jeg lever meget oppe i hovedet, men Janni kender mig og er god til at guide mig. Jeg har for eksempel aldrig glemt vores bryllupsdag, men det er også fordi Janni er god til at komme med små hints om den på forhånd, så jeg husker den, siger Emil Viskum med et skævt smil. Artiklen fortsætter under billedet...

Emil Viskum læste i et år dansk på Københavns Universitet, hvor han mødte sin kone, Janni, men efter et år skiftede han spor og begyndte på seminariet for at uddanne sig til folkeskolelærer. Foto: Kenn Thomsen

Giver værdier videre Sin rolle som far er Emil Viskum meget bevidst om.

- Jeg prøver at give nogle gode værdier videre til mine børn. Jeg prøver at lære dem, at hvis man har ressourcer, har man også et ansvar for, hvordan man behandler andre mennesker. Man kan rykke meget, men det kræver også noget, forklarer han.

Personligt gad han godt være bedre til at lave 'ingenting' med sine børn.

- Jeg ville gerne være bedre til at skabe små lommer af tid, hvor vi ikke skal noget bestemt, men hvor der bare er tid til at være sammen og se, hvordan tingene udvikler sig, siger han.

Det oplever han engang imellem i hverdagen, når han finder guitaren frem og spiller sange, eksempelvis fra højskolesangbogen.

- Det er ikke så tit, pigerne gider at være med mere, men når de gør, så er det rigtig hyggeligt, siger han.

Kobler af med spil Ellers kobler han af ved at spille fodbold-manager og cykel-manager på computeren, hvor man som træner skal udvælge spillere og ryttere, lave taktik og styre holdene.

- Det er sjovt at spille, fordi jeg kan lukke alt andet ude og bare være i det univers, der er skabt, siger han og fortæller, at han som ung selv udviklede et lignende spil selv.

- Der udlevede jeg nok lidt min drengedrøm; når jeg ikke kunne blive professionel fodboldspiller, så kunne jeg i det mindste blive træner, griner Emil Viskum, der til daglig holder med barndomsklubben OB eller Manchester United.

Emil Viskum kommer oprindeligt fra Odense, så det er OB, der er hans danske favoritklub. Ellers holder han med Manchester United. Foto: Kenn Thomsen

