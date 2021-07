Se billedserie Det er ikke tilfældigt, at Özdes Durukan har fået den lille trælfigur med bogstaverne MOR af sine børn. Hun er nemlig mor med stort M. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Personen bag politikeren: Målrettet med studier og karriere og mor med stort M

Taastrup - 20. juli 2021 kl. 19:39 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

- Jeg har politik i mit DNA og det stammer fra min far, som er bestyrelsesmedlem i SF og altid har talt med os børn om ting, der sker i samfundet, siger Özdes Durukan, som ved kommunalvalget i november er spidskandidat for SF i Høje-Taastrup.

For mange er hun et ubeskrevet blad, men der er også rigtig mange, der kender Özdes, for hun har boet i Høje-Taastrup, siden hun blev født og har haft adresse i flere forskellige bydele.

- Da jeg blev født, boede vi i Charlotteager. Efter nogle år flyttede vi til Blåkilde og da jeg var teenager, rykkede vi til Taastrupgaard. Jeg har nydt at bo alle tre steder, men mit hjerte banker især for Taastrupgaard, som jeg synes, er et fantastisk sted, især fordi der er så godt et sammenhold mellem beboerne, siger Özdes Durukan, som i dag bor i en ejerlejlighed i Taastrups centrum.

Fordi familien flyttede nogle gange, har hun også gået på flere af kommunens skoler.

Blå bog Navn: Özdes Durukan

Bopæl: Taastrup

Alder: 35 år

Civilstand: Skilt

Børn: 2 (en pige på syv år og en dreng på 10 år)

Uddannelse: Bachelor i kemi og bioteknologi

Beskæftigelse: Laborant i biotech-virksomhed

Politisk parti: Socialistisk Folkeparti Ikke en klikepige - Jeg har gået på Mølleholmskolen og Gadehaveskolen, men sluttede min skolegang på Taastrup Realskole, og det har givet mig en masse erfaringer med at være en del af en gruppe, siger hun.

- Jeg har altid været interesseret i mennesker, og det var det, der gjorde, at jeg have let ved at komme ind i en gruppe. Jeg har dog aldrig været en klikepige. Jeg har haft et rigtig godt forhold til mine klassekammerater, men jeg har også gjort opmærksom på det, hvis der var noget, der var unfair, siger Özdes.

Hun mener, at hendes forældres måde at opdrage på, har været afgørende for, at hun har haft det så godt.

- Jeg føler mig meget privilegeret. Jeg har haft en tryg barndom og et frisindet teenage- og ungdomsliv. Jeg har lært, at man skal være åben overfor at lære nye ting, og at det er godt at være i stand til at håndtere mange forskellige situationer, siger Özdes, som også lavede frivilligt arbejde i en ung alder.

Pigerne strømmede til - Jeg var aktiv i Ungdommens Røde Kors i mine teenageår og jeg arbejdede også i lektiecaféen i Taastrupgaard. Den var for piger i 1.-3. klasse og var meget populær. Pigerne strømmede til. Tit havde de lavet lektierne i forvejen, men kom for at snakke med os og hinanden, smiler Özdes. Artiklen fortsætter under billedet.

Özdes Durukan har boet i Høje-Taastrup hele sit liv og elsker kommunen, blandt andet fordi der er så mange grønne områder. Foto: Per Christensen

Hun er selv mor til to; Daniel på 10 år og Delal på 7, og de spiller den absolutte hovedrolle i Özdes' liv. Hun er enlig mor, men har fået skabt en hverdag sammen med børnene, som hun elsker.

- Det, der virkelig virker for os, er, at vi har en masse faste ritualer. Alle mennesker har jo et biologisk ur, og derfor har vi det bedst, hvis vi gør tingene på samme tidspunkt hver dag. Vi spiser fx sammen på faste tidspunkter, og vi går altid i bad, før vi går i seng. Børnene er meget forskellige, og det tager jeg selvfølgelig hensyn til, men det kan sagtens lade sig gøre indenfor vores faste rammer, siger Özdes, som generelt er et struktureret menneske.

Vidste hvad hun ville Da folkeskolens afgangseksamen var i hus, vidste hun præcis, hvad hun gerne ville.

- Jeg tog en HF-mat i Albertslund, fordi jeg vidste, at jeg gerne ville læse noget naturvidenskabeligt. Jeg valgte laborantstudiet i Roskilde efter HF, og derefter læste jeg en bachelor i bioteknologi, fortæller Özdes, som i dag er ansat i en biotech-virksomhed

- Jeg arbejder blandt andet med penicillin-analyser samt validering af forskningsresutater, fortæller hun.

Kunne trække vejret Under Corona var Özdes ikke hjemsendt, men det var hendes børn og derfor tilbød hendes forældre, at den lille familie flyttede hjem til dem.

- Det var så fedt, og mine forældre syntes også, at det var sjovt, for de er jo ikke vant til at se børnene i skolesammenhænge. Vi nød det alle sammen, men tog dog hjem i weekenden, så mine forældre kunne hvile sig lidt, og vi fik lidt tid sammen herhjemme, siger Özdes.

Selvom hun er et meget socialt menneske, var det ikke kun skidt, da alle var sendt hjem og samfundet lukket.

- Jeg følte virkelig, at jeg kunne trække vejret under corona-neldukningen. For vi var kun os og behøvede ikke at have så mange bolde i luften, siger hun.

Özdes har tre søskende, og de er en meget vigtig del af hendes netværk. At der har været en pause i at ses med dem under Corona, har Özdes ikke været glad for.

- Vi plejer at ses om søndagen hos mine forældre, hvor vi mødes tidligt og hygger os, indtil vi spiser sammen om aftenen. Min mor laver maden, og min søster har altid kage med. Og når vi er sammen, bliver der snakket rigtig højt, griner Özdes.

Hendes familie er af kurdisk afstamning, og Özdes' forældre boede i Konya i Tyrkiet, indtil de kom til Danmark. De har bevaret en del af den kultur, de kommer fra og Özdes taler selv tyrkisk og kurdisk, men har ikke lært sine børn disse sprog, så i hjemmet bliver der kun talt dansk.

Og det er ofte samfundsforhold og politik, der bliver vendt.

