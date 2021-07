Se billedserie Alternativets spidskandidat Ken Patrick Petersson har de værdier han lærte af sin farmor som rettesnor for den tilgang, han har til andre mennesker. Hun lærte ham at drage omsorg for andre og sørge for, at de får den fortjente anerkendelse. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Personen bag politikeren: Ken tager sin farmors værdier med sig i livet

Taastrup - 31. juli 2021 kl. 19:25 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

I et rækkehus i den sydligste del af Taastrup tager Alternativets spidkandidat i Høje-Taastrup, Ken Patrick Petersson, imod.

Senere på året er han at finde på stemmesedlen ved kommunalvalget - det er anden gang han stiller sit kandidatur til rådighed i den specifikke sammenhæng. Han har været medlem af Alternativet fra et år efter partiets opstart i 2013.

Det er ikke så længe siden, han er flyttet ind i rækkehuset. Det skete i forlængelse af en skilsmisse. Foruden ham selv, bor hans yngste søn på 18 år fast i huset, ligesom hans teenagedøtre bor hos deres far noget af tiden. Endnu mangler han at sætte sit personlige præg på husets lille have, hvor han gerne vil have insekthotel og vildtvoksende planter - det bliver nok et sommerprojekt for ham. For ferien bliver i år holdt i Danmark med hans børn. Artiklen fortsætter under billedet...

Farfu og omsorg Ken Patrick Petersson er årgang 1962. Hans opvækst skete i København S på Amager. Indtil han var 16 år boede han med begge sine forældre, sin fire år ældre storebror og et år yngre lillesøster. Da forældrene blev skilt, flyttede børnene med deres far til en villalejlighed, hvor andre beboere i huset talte Ken Patrick Peterssons farmor og farfar samt hans faster og onkel, som han betegner som sine reserveforældre.

Især hans farmor - kaldet farfu - var nært knyttet til ham.

- Farfu sørgerede godt for mig og passede på mig. En dag kom jeg hjem fra skole og havde lavet et leraskebærger. Hele vejen hjem bar jeg det i hænderne for at passe på det. Det var glasseret og blåt, for blå var min mors yndlingsfarve, og askebærgeret var til hende, siger Ken Patrick Petersson og indskyder, at tiden var en anden dengang, og det var helt almindeligt at være ryger og at vokse op som barn med cigaretrøg omkring sig.

- Min mor var i sving i køkkenet. Hun havde masser at se til. Vi havde fået en halv gris hjem, så hun stod og skar kødet ud, så hun kunne lave rullepølse, fedtegrever og meget andet. Hun var fuldstændig optaget af arbejdet. Min farmor sad i døråbningen, da jeg kom og sagde: »Se, hvad jeg har lavet, mor«. Min mor vendte sig om og sagde til mig, at det var flot og arbejdede så videre. Jeg havde jo forventet, at hun faldt på knæ over den fine gave. Og dét så min farmor godt. Så hun tog mig om skulderen og sagde til min mor: »Nå,nu kigger du lige på det askebærger!«. Og så tog min mor sig tid til det, husker Ken Patrick Petersson. Artiklen fortsætter under billedet...

- Senere i livet har jeg tænkt en del på den historie. Den øvelse, min farfu lavede i den situation, er noget jeg har taget med mig. At passe på andre og sikre, at de får noget anerkendelse. Det er en historie jeg indimellem har fortalt, når jeg holder oplæg i arbejdssammenhæng. Jeg plejer at sige, at jeg egentlig bare gerne vil være farmor, forstået på den måde, at de værdier, hun udviste, vil jeg gerne bruge og give videre, siger Ken Patrick Petersson.

Blå bog Navn: Ken Patrick Petersson

Bopæl: Taastrup

Alder: 58 år

Civilstand: Skilt

Børn: 4 (to drenge og to piger på hhv. 32, 18, 16 og 13 år)

Uddannelse: Portør og en diplomuddannelse i ledelse

Beskæftigelse: Afdelingsformand i FOA 1, København

Politisk parti: Alternativet (AL)

Tillært ekstrovert Han ser sig selv som et empatisk og forstående menneske, men ved også, at andre til tider kan opfatte ham som bedrevidende og arrogant - noget han har fået at vide efter vælgermøder.

- I virkeligheden er jeg et introvert menneske, der er tillært ekstrovert. Jeg kan bedst lide at være den sidste til at sige noget i en debat, men det er ikke nødvendigvis en fordel i politik. Men på den måde kan jeg måske sende nogle uheldige signaler ved at agere ekstrovert uden egentlig at være det, forklarer han.

Ken Patrick Petersson er uddannet portør, og har arbejdet på flere hospitaler i den kapacitet. Men i 1996 tog han orlov for i stedet at arbejde i fagbevægelsen FOA. Og her har han været siden. I 2002 blev han afdelingsformand i FOA 1, København.

Netop det arbejde går han meget op i og bruger rigtig meget tid på det. Dertil kommer de tillidshverv i foreninger og kommiteer, som følger med.

- For en del år siden ville jeg have sagt, at afvekslingen er det bedste ved mit arbejde, men nu vil jeg sige, at jeg netop godt kan lide at vi passer på andre og er omsorgsfulde. Jeg kan godt lide at være bremseklodsen for dårlig udvikling på andres arbejdsplads, siger Ken Patrick Petersson.

