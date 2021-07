Se billedserie Esat Sentürk med fodbolden i hånden foran en af bygningerne i Taastrupgaard, hvor han er opvokset. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Personen bag politikeren: Har mødt de rigtige mennesker på sin vej

Taastrup - 15. juli 2021 kl. 19:33 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Han og familien flyttede til Høje-Taastrup Kommune, da han var tre år gammel.

Familien er det, han selv vil kalde for en udsat familie, hvor faderen var analfabet og moderen handicappet.

Men 32-årige Esat Sentürk og hans fem andre søskende havde det godt i Taastrupgaard, hvor forældrene gjorde, hvad de kunne for at gøre opvæksten tryg.

- De var meget rummelige og ville os gerne, men de kunne ikke gøre alt. De havde et ønske om at blive integreret. Og de gjorde det så godt, de kunne trods udfordringerne, siger Esat Sentürk, hvis familie stammer fra Tyrkiet.

Blå bog Navn: Esat Sentürk

Bopæl: Taastrup

Alder: 32 år

Civilstand: Gift med Dilan

Børn: 2 - Hira på 5 år og Ediz på 1 år

Uddannelse: Skolelærer

Beskæftigelse: Skolelærer og pædagog

Politisk parti: Radikale Venstre (R)

De rigtige mennesker Det meste af barn- og ungdommen foregik i Taastrupgaard, som i mange år har været et udsat boligområde med kriminalitet og integrationsudfordringer til følge. For Esat Sentürk blev det aldrig et problem, fordi han mødte de rigtige mennesker på sin vej, blandt andet en lærer på Parkskolen, hvor han gik.

- Der var en kammerat i skolen, der inviterede til fødselsdag, men han inviterede ikke os med anden etnicitet. Så tog min lærer fat. Hun ville have os inkluderet, og det motiverede mig til at blive integreret. Jeg har mødt mange folk, der vil mig, og derfor er det gået godt, fortæller Esat Sentürk, der har barndomsvenner, der er endt på den forkerte side af loven.

Han holdt sig på den rigtige side. Og barndommen og ungdommen gik med at cykle rundt i området og lege, og så spillede han fodbold med vennerne dag og nat. Han stødte også ind de kriminelle mennesker i området, men blev skærmet af sin bror, når der foregik slåskampe og skete cykeltyverier.

- Man oplever det hele, og man keder sig aldrig. På godt og ondt, siger Esat Sentürk og fortsætter.

- Men Taastrupgaard betyder meget for mig. Alle kender alle og folk er her for hinanden. Mange identificerer sig med området, og det gør jeg også. Det gør ondt, når jeg i dag ser, at halvdelen er revet ned, siger Esat Sentürk. Artiklen fortsætter efter billedet...

Hvis ikke han havde uddannet sig til lærer, kunne Esat Sentürk godt have drømt om at blive fodboldspiller. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Vil ikke tilbage Han blev gift med Dilan i 2014 og har datteren Hira på fem år og sønnen Ediz på et år. Familien bor i en villa i Taastrup, som de købte i 2019. Selvom han stadig har en kærlighed til Taastrupgaard, har Esat Sentürk og familien ikke planer om at flytte til området igen.

- Det ville vi ikke være trygge ved. Der er udfordringer, og mine børn kunne komme til at møde nogen fra den dårlige side. At være gode forældre er ikke nok, for miljøet betyder også noget. Men jeg vil aldrig udelukke det. Vi er dog faldet godt til her, siger Esat Sentürk, der har et håb og en tro på, at Taastrupgaard ser helt anderledes ud om 10-15 år, når udviklingsplanen for området slår igennem.

Personen bag politikeren I løbet sommeren bringer vi portrætter af spidskandidaterne til kommunalvalget i Høje-Taastrup Kommune , som finder sted i november 2021.



Præmissen er, at interviewet ikke skal handle om politik, men om personen bag politikeren, så vælgerne kan lære deres kandidater at kende. Vi bringer portrætterne i denne rækkefølge.



Fodbold = integration Esat Sentürk er skolelærer på Høje-Taastrup Privatskole. Derudover er han også i byrådet for Radikale Venstre, hvor han er formand for socialudvalget, og til kommunalvalget i november er han spidskandidat for sit parti.

Var Esat Sentürk ikke blevet lærer, kunne det være endt med en karriere som fodboldspiller.

Han har spillet i stort set alle klubber i den østlige del af kommunen: TIK, B70, HTI, TFC samt TG80. Han har også engageret sig som træner.

Fodbolden har også haft betydning for, at han er blevet integreret.

- Det har gjort, at jeg kom ud af Taastrupgaard og fik mange nye kammerater. Jeg har også haft en træner, der havde en stor tiltro, og som hjalp os spillere med at finde fritidsjob, fordi det er svært at finde job, når man ikke har et dansk navn, siger Esat Sentürk.

Han var en dygtig fodboldspiller, og da han var yngre gik alt op i spillet med den runde bold. Drømmen var at blive professionel. Sådan gik det dog ikke.

- Jeg skulle bare være fodboldspiller, jeg kom kun i skole for at kunne spille fodbold i pauserne. Jeg var angriber, men ikke hurtig og høj nok. Jeg er venstrebenet, så måske kunne det have været blevet til mere, hvis jeg havde satset på at spille venstre back, siger Esat Sentürk.