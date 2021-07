Se billedserie Lars Prier var med til at starte lokalafdelingen af Dansk Folkeparti i Høje-Taastrup i 1997. Og blev næsten med det samme valgt ind i byrådet. Senere i år står hans navn på stemmesedlen til kommunalvalget, hvor han er spidskandidat for sit parti. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Personen bag politikeren: Familien har formet eftertænksom og rolig Prier

Taastrup - 24. juli 2021 kl. 18:59 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Lyttende. Rolig. Eftertænksom. Og nogle gange direkte. Sådan beskriver den mangeårige lokalpolitiker Lars Prier sig selv som person.

- Jeg er lyttende. Rolig i min fremtræden. Eftertænksom. Men også parat til at træffe en beslutning. Jeg siger ikke noget uden at have tænkt mig om først. Jeg kan godt være direkte, og det aflæser andre måske anderledes. Der skal også rigtig meget til at gøre mig vred, falder ordene efter en kort tænkepause.

Lars Prier var med til at starte den lokale afdeling i Høje-Taastrup af Dansk Folkeparti. Det var tilbage i 1997, hvor han til kommunalvalget blev valgt ind og dermed fik en plads i byrådssalen fra 1. januar 1998. Siden da han været en del af det lokalpolitiske landskab, og til november stiller han endnu engang op som spidskandidat for partiet.

Far i en voksen alder En måned efter, at Lars Prier fyldte 50 år, blev han far for første gang, til en datter ved navn Thea. Siden er familien vokset yderligere med tvillingerne Liva og Clara. Og Lars kan mange søde små historier om pigernes indbyrdes forhold og væremåde over for hinanden. Han og hustruen Louise blev viet i deres hjem som en overraskelse for gæsterne på tvillingernes dåbsdag. Artiklen fortsætter under billedet...

Familien er central i Lars Priers liv. Han og hustruen Louise har sammen tre døtre, seksårige Thea og fireårige Clara og Liva. Så der er liv og masser at se til som småbørnsfamilie. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Mødet med hans hustru i 2009 blev startskuddet til et nyt kapitel i hans liv efter en mørk periode, da Lars Prier samme år oplevede det store tab at miste begge sine forældre med 10 måneders mellemrum. Hans mor var meget syg i en lang periode, mens hans far døde efter kortere tids sygdom.

- Det forløb har givet mig et vist syn på livet: Jeg hænger mig ikke så meget i bagateller mere, og jeg tager ikke noget for givet, men skønner på, at det går godt, forklarer han.

Blå bog Navn: Lars Prier

Bopæl: Taastrup

Alder: 56 år

Civilstand: Gift med Louise

Børn: 3 døtre på hhv. 6 og 4 og 4 år

Uddannelse: Skolelærer med linjefag i billedkunst og historie

Beskæftigelse: Lærer på Borgerskolen i Taastrup, underviser mellemtrinet i matematik

Politisk parti: Dansk Folkeparti (DF)

Familien i centrum Det er hele tiden familien såvel som de nære venner, Lars Prier selv fokuserer på, når han fortæller om sit liv.

I deres villahave er der clematis, rhododendron og bagerst i haven et ekstra stort legehus, der endnu står umalet. I et af havens æbletræer hænger en hulahopring i trækronen som et lille tegn på, at det er en børnefamilie, der bor her.

Faktisk var de kede af at flytte fra deres hus på Blichersvej, men samtidig er familiens nuværende hjem i Taastrup lidt af et drømmehus for dem. Her har de boet i omkring fire år.

En tryg barndom Selv er Lars Prier vokset op i Holmekvarteret i Taastrup. Han er født i 1965 og blev som enebarn tæt knyttet til sine forældre. Lars Prier fik lov til at dyrke alverdens interesser - heriblandt akvariefisk og musik.

- Jeg voksede op i et rigtigt trygt miljø med kammerater lige inden for rækkevidde. Vi rendte ind og ud hos hinanden, husker Lars Prier.

Han taler meget varmt om begge sine forældre. Moren kalder han »det faste ankerpunkt i familien«. Faren var handelsrejsende i manufaktur, og derfor ofte væk rent arbejdsmæssigt. Men han var også engageret i flere foreninger i Høje-Taastrup, heriblandt Vestegnens Rideklub, Høje-Taastrup Bilaug og Høje Taastrup og Omegns Garderforening.

Blandt andet gerningen som garder blev også en vej for sønnen Lars.

- Det sæt normer og opdragelse, man får i livgarden, har jeg også selv senere fået gavn af, da jeg selv var garder. At man passer sine ting, opfører sig ordentligt, og at der er et stærkt sammenhold, siger Lars Prier. Artiklen fortsætter under billedet...

I sit civile liv arbejder Lars Prier som skolelærer for mellemtrinnet på Borgerskolen. Efter sommerferien skal han undervise i matematik og kristendom. - Det bedste ved mit arbejde er kontakten med børnene og at se, at de udvikler sig fagligt, bliver bedre og er glade. Jeg kan godt lide at være i klasseværelset. Ikke at det altid er let. Jeg sætter nogle faste rammer. Jeg er meget konsekvent som lærer. For jeg vil gerne have, at eleverne lærer noget, som de kan bruge senere i livet, forklarer Lars Prier om sit arbejde. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Når snakken falder på forældrene, er der også én ting, som Lars Prier gerne havde set anderledes.

- Jeg kan godt være ked af, at mine forældre ikke nåede at opleve deres børnebørn. Det ville have glædet dem, fastslår Lars Prier og tilføjer, at han efter bedste evne videregiver den trygge barndom til hans egne tre døtre.

Han beskriver sig selv som en »hanefar« - en mandlig version af en hønemor.

- Det at blive far gør, at man bliver mere ængstelig. Jeg er en hanefar, jeg er omkring dem og passer på dem, siger han og afslører, at han faktisk også har skaffet sig af med sin Harley Davidson-motorcykel i erkendelse af, at han har et anderledes ansvar som far, og derfor også skal passe på sig selv.

Til gengæld har han anskaffet sig en jolle, og han har en drøm om tid nok til uforstyrrede fisketure.

