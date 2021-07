Se billedserie Peter Faarbæk holder af at lave mad. Det er ofte ham, der står for madlavningen i rækkehuset i Taastrup, hvor han bor med sin kæreste Gitte og sønnen Simon. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Personen bag politikeren: De nære relationer bliver prioriteret for borgmesterkandidat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Personen bag politikeren: De nære relationer bliver prioriteret for borgmesterkandidat

Taastrup - 13. juli 2021 kl. 19:28 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Byrådspolitikeren Peter Faarbæk er borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Høje-Taastrup Kommune med håbet om, at borgmesterposten bliver rød i stedet for grøn.

Han er nordjyde, men hans fødder solidt plantet i kommunen, og han ikke tanker om igen at flytte til det nordjyske.

I 1992 flyttede han til København, hvor han som 21-årig blev forbundssekretær for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Det var dengang Henrik Sass Larsen var formand. I 1998 flyttede han og familien til Taastrup.

- Jeg har da overvejet at flytte til Nordjylland igen. Men det er håbløst nu med venner og familie her. Der er så meget, man skal sige farvel til nu. Nu har vi så købt sommerhus i Løkken i stedet for. Men det er en underlig fornemmelse, at det er over halvdelen af mit liv, at jeg har boet herovre, siger Peter Faarbæk.

Som mange andre var Peter Faarbæk og hans kæreste Gitte markedet for køb af sommerhuse under corona-nedlukningen.

Personen bag politikeren I løbet sommeren bringer vi portrætter af spidskandidaterne til kommunalvalget i Høje-Taastrup Kommune , som finder sted i november 2021.



Præmissen er, at interviewet ikke skal handle om politik, men om personen bag politikeren, så vælgerne kan lære deres kandidater at kende. Vi bringer portrætterne i denne rækkefølge.



Socialdemokratiet (S): Peter Faarbæk

Radikale Venstre (R): Esat Sentürk

Konservativt Folkeparti (K): Michael Ziegler

Socialistisk Folkeparti (SF): Özdes Durukan

Liberal Alliance (LA): Danny Malkowski

Dansk Folkeparti (DF): Lars Prier

Venstre (V): Lisbeth Kjærholt

Enhedslisten (EL): Emil Viskum

Alternativet (AL): Ken Patrick Pettersson

Nye Borgerlige (NB): Jan Lykke Jensen

Lokallisten Høje-Taastrup (L): Ukendt



- Alle har snakket om sommerhuse under corona-pandemien. Det var vi lidt misundelige på. Og med de nye og fleksible muligheder for at arbejde hjemme, slog vi til. Nu kan vi for eksempel tage en forlænget weekend og arbejde hjemme mandag, inden vi kører hjem igen, siger Peter Faarbæk, der har valgt den nemme sommerhusløsning.

Blå bog Navn: Peter Faarbæk

Bopæl: Taastrup

Alder: 50 år

Civilstand: Kæreste med Gitte

Børn: 3 (Mikkel på 26, Tobias på 22 og Simon på 18)

Uddannelse: Kommis (butiksuddannet)

Beskæftigelse: Sundhedspolitisk konsulent hos 3F

Politisk parti: Socialdemokratiet (S) - Jeg har ikke tid, kræfter og evner til at passe og pleje et sommerhus, så det er i en forening, hvor der er nogen, der står for al udvendig vedligeholdelse og havearbejde. Jeg har både mit almindelige job og så det politiske arbejde, så det skal være så nemt som muligt, fortæller 50-årige Peter Faarbæk, der til daglig arbejder som sundhedsfaglig konsulent hos 3F.

Tæt på forældrene Sommerhuset er 700 meter fra Vesterhavet og kun små tre kvarter fra forældrenes hjem i Aalborg, hvor han er vokset op i en arbejderfamilie i et alment boligbyggeri med en mor, der var rengøringsassistent, og en far, der var chauffør.

- Det er nok så klassisk, som det kunne være. Det var en dejlig barndom, siger Peter Faarbæk.

Nu er forældrene, der fortsat bor i Aalborg, ved at være oppe i alderen, og det er også en af grundene til, at han har skaffet sig et sommerhus i Nordjylland.

- Det er tættere på familie og venner. Jeg ser mine forældre for lidt, og det er også derfor, vi har købt sommerhuset. Jeg vil gerne være der mere i deres sidste tid. Min far er blevet ramt af demens, og det går ned ad bakke. Min søster bor i Aalborg og er der for dem, men den dårlige samvittighed begynder at ramme mig, når de bliver ældre, og sygdommen kommer, siger Peter Faarbæk. Artiklen fortsætter under billedet.

For nylig har Peter Faarbæk og hans kæreste investeret i et sommerhus i Løkken. Det er tæt på hans forældre i Aalborg. Foto: Jens Wollesen

Bruger tid med familien Selv har han tre sønner på 18, 22 og 26 år. Peter Faarbæks kæreste Gitte har tre børnebørn. Og Peter Faarbæk håber selv, at hans sønner også stifter familie, så han kan blive bedsteforælder.

- Jeg elsker små børn, og det er fantastisk at se deres udvikling, og når de smiler og griner. Jeg glæder mig rigtig meget og har en forhåbning om, at mine drenge får nogle børn på et tidspunkt, siger Peter Faarbæk.

Han holder af at bruge tid med sine sønner.

- Jeg elsker at lave ting med dem. Hvis bare de ville være mere sammen med mig, ville det være skønt. Men de bliver større og lever deres eget liv. Men jeg benytter enhver lejlighed til at lave noget med dem, siger Peter Faarbæk.

Han mødte for nogle år siden kæresten Gitte, der også har voksne børn. De bor nu sammen i et rækkehus i Taastrup sammen med Peter Faarbæks yngste søn Simon.

Når nu sønnerne lever deres eget liv, så er det jo skønt have en sød kvinde at hygge sig med i hverdagen. Det udnytter kæresteparret.

- Før corona-nedlukningen tog vi tit i teateret, på smuttur til fx Budapest eller på spaophold. Det giver en masse muligheder, at ungerne er store. Vi har en masse, vi skal indhente og vil gerne rejse mere sammen, når der åbnes op igen, siger Peter Faarbæk og nævner blandt andet New York som en mulig kommende destination.