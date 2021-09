Se billedserie Den store terrasse i haven blev lavet af Bo Ejsings mor og stedfar, så den passede til festteltet, der ofte var i brug. Foto: Kenn Thomsen

Personen bag politikeren: Bo har fundet sit nye hjem i sit barndomshjem

Taastrup - 22. september 2021 kl. 20:37 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen

Døren til Bo Ejsings hus i Taastrup står vidt åben, i haven står der en container, og inden for står en murer og er i fuld gang med vinduespartierne i et hus, der er stort set strippet.

- Jeg laver det meste selv, men jeg har hyret folk til det, som jeg ikke kan selv, siger Bo Ejsing, som til daglig arbejder som elektriker.

Huset er hans nye hjem, som han er ved at totalrenovere. Men faktisk er hjemmet ikke så nyt endda for den 42-årige spidskandidat for Nye Borgerlige i Høje-Taastrup Kommune. Han har nemlig købt sit barndomshjem. Det hjem han boede i med sin mor og stedfar, fra han var 14, til han flyttede hjemmefra.

Personen bag politikeren I løbet sommeren bringer vi portrætter af spidskandidaterne til kommunalvalget i Høje-Taastrup Kommune , som finder sted i november 2021.



Præmissen er, at interviewet ikke skal handle om politik, men om personen bag politikeren, så vælgerne kan lære deres kandidater at kende. Vi bringer portrætterne i denne rækkefølge:



- Socialdemokratiet (S): Peter Faarbæk

- Radikale Venstre (R): Esat Sentürk

- Konservativt Folkeparti (K): Michael Ziegler

- Socialistisk Folkeparti (SF): Özdes Durukan

- Liberal Alliance (LA): Danny Malkowski

- Dansk Folkeparti (DF): Lars Prier

- Venstre (V): Lisbeth Kjærholt

- Enhedslisten (EL): Emil Viskum

- Alternativet (AL): Ken Patrick Petersson

- Nye Borgerlige (NB): Bo Ejsing



BEMÆRK: Nye Borgerliges spidskandidatportræt er først udgivet i september, da partiet i løbet af sommeren har valgt en ny lokal spidskandidat i Høje-Taastrup i forhold til oprindeligt planlagt. De øvrige portrætter er udgivet i løbet af sommerferien.

Et hjemmemenneske - Jeg er et hjemmemenneske. Det er hjemme, jeg har det godt. Det er min base. Så for mig har det været meget naturligt at købe huset. Jeg kender det hele. Nu ændrer vi meget på udseendet, men jeg tror, det blev her, fordi jeg nemt kunne se potentialet. Beliggenheden er god, grunden er stor, og så er det et roligt kvarter. Og så er det bare meget hjemmeagtig, og jeg har gode minder her, siger han.

Bo Ejsing er født i Glostrup, opvokset på Amager, men fandt sin base i Taastrup. Hans forældre blev skilt, da han var halvandet år gammel.

- Jeg er - lidt atypisk - vokset op hos min far. Som 14-årig flyttede jeg ind hos min mor her i Taastrup, siger han og fortsætter:

Det er første gang, Bo Ejsing stiller op i politik. Til kommunalvalget den 16. november er han spidskandidat for Nye Borgerlige i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Kenn Thomsen

- Der var fordele og ulemper ved begge af mine forældre. De så meget forskelligt på tingene. De havde to forskellige livssyn, som har givet mig noget forskelligt.

Valgte en karrierevej som elektriker En ting som Bo Ejsing tog med sig fra årene i Taastrup er hans karrierevej.

- Hvis jeg var blevet boende hos min far, var jeg nok ikke blevet håndværker. Han ville have, at jeg skulle læse videre, men jeg var skoletræt. Hos min mor fik jeg støtten til at tage mit valg.

At det blev netop elektrikervejen var dog lidt af et tilfælde. Egentlig ville Bo Ejsing gerne være mekaniker, men efter erhvervspraktik i 9. klasse skiftede han mening.

Blå bog Navn: Bo Ejsing

Bopæl: Taastrup

Alder: 42 år

Civiltilstand: Bor med kæreste

Uddannelse: Elektriker

Beskæftigelse: Elektriker

Politisk parti: Nye Borgerlige (NB)

- Jeg blev så skuffet. Man var jo bare reservedelsskifter. Det var ikke det, jeg ville, siger Bo Ejsing, som gennem årene alligevel har dyrket sin bilinteresse.

Hvilket bilen i garagen afslører. Blandt stakkevis af byggematerialer står en skilt Ford Ranchero fra 1972. Bo Ejsing har gennem årene ejet 13 forskellige veteranbiler. Denne har han dog haft de sidste 9-10 år.

Bo Ejsing arbejder til daglig som elektriker. Derfor ordner han også selv alt el i huset. Foto: Kenn Thomsen

Renoverer gerne huset Det er også i garagen han bruger meget af sin fritid - hvis han altså ikke er i gang med at renovere et helt hus. Og ellers er han sammen med kæresten Anja, som heldigvis også kunne se potentialet i at flytte ind i Bo Ejsings barndomshjem.

Fra havestuen, som er et af de eneste rum i husets stueetage, som ikke bliver renoveret, kan man se ud på haven og en stor terrasse. Sidstnævnte blev lavet dengang hans mor og stedfar boede i huset, og danner grund for nogle af hans bedste minder fra dengang. De var nemlig meget selskabelige og havde ofte venner over til middag.

- Og så blev der holdt mange store havefester. Det er faktisk grunden til, at terrassen er så stor. Den blev lavet i de mål, så den passede til festteltet, siger Bo Ejsing.

Har overrasket mange At Bo Ejsing nu er gået ind i politik, har overrasket mange af hans venner.

- Men jeg er vokset op med, hvis man vil ændre noget, så må man selv gøre noget. Man kan ikke bare læne sig tilbage. Man er nødt til at gøre noget aktivt, siger Bo Ejsing.

