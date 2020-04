Personale skal bruge værnemidler: Se hvornår der skal bruges mundbind, visir og handsker

Borgerne i Høje-Taastrup Kommune vil møde flere medarbejdere fra sundheds- og ældreområdet, der bruger værnemidler. Foto: Tine Fasmer

Taastrup - 26. april 2020 kl. 06:04 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne, der kommer i kontakt med sundhedsvæsnet i Høje-Taastrup Kommune, vil i højere grad møde kommunens medarbejdere, der er iført værnemidler.

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjerne, og det betyder ifølge Ulla Callesen, der er centerchef i Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune, at man skelner mellem tre situationer, alt efter hvilke værnemidler man benytter.

I den første situation vil medarbejderen holde afstand til borgeren, vaske hænder og hoste i ærmet, så man ikke smitter nogen. Det kan for eksempel være, hvis en borger får besøg af hjemmeplejen, der skal gøre rent.

- Det er denne type situationer, vi har en del af, så ofte vil borgerne opleve medarbejdere uden værnemidler, siger Ulla Callesen.

Tæt kontakt Borgerne kan også møde medarbejdere, der bærer visir og måske også mundbind. Det gælder, de medarbejdere, der har tæt ansigt-til-ansigt kontakt med borgere i mere end 15 minutter.

Det kan for eksempel være i forbindelse med genoptræning på Sundhedscenter Espens Vænge, eller hvis en medarbejder i hjemmeplejen skal yde personlig pleje som hårvask, tandbørstning eller sårpleje.

Mistanke om smitte Er der mistanke om at en borger er smittet med Covid-19 eller er der er påvist smitte, vil medarbejderne i sundheds- og ældreplejen være iført flere værnemidler.

- Her vil medarbejderen være iført mundbind, briller og kittel med lange ærmer, fortæller Ulla Callesen.

Ændrede krav Det nye her, er at det nu ifølge Sundhedsmyndighedernes anbefalinger er blevet et krav, at der som udgangspunkt skal bruges ansigtsvisir, når »... opgavevaretagelsen indebærer langvarige eller hyppige tætte og uundgåelige ansigt-til-ansigtkon-takter mellem personale og borgere/patienter.

Indtil nu har det ikke været et krav, og det betyder, at borgerne i højere grad kan møde personale med visir, men også at det kan være forskelligt fra gang til gang.

- Jeg tror, nogle af borgerne vil undre sig over ændringen, og at de møder noget forskelligt fra gang til gang, men det skyldes myndighedernes ændringer i kravene til os. Jeg har stor tiltro til sundhedsmyndighederne, og vi har indkøbt værnemidler, så vi er klar til at indføre ændringen og kan skabe tryghed hos borgere og medarbejdere, siger Ulla Callesen og fortæstter.

- Vi er i fuld gang med at kompetenceudvikle hos vores medarbejdere, så de bruger værnemidlerne korrekt. For hvis ikke de bruges korrekt, hjælper de ikke, og så giver det en falsk tryghed, siger hun.

Med i et forsøg Men. For der er et men. Borgerne i Høje-Taastrup kan også møde personale fra eksempelvis hjemmeplejen, som blot skal støvsuge, som også bærer mundbind.

Det skyldes, at kommunen er med i et forskningsforsøg sammen med andre kommuner i Region Hovedstaden med i alt 6000 sundhedsmedarbejdere.

Her skal 3000 medarbejdere bære mundbind i en måned, hver gang de er udenfor eget hjem, mens 3000 ikke kun skal bære mundbind, når det er et krav ifølge retningslinjerne.

Her skal man undersøge om de, som har båret mundbind er blevet mindre syge end dem, som ikke har båret mundbind.

- Alle medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet i kommunen er blevet opfordret af både os og deres faglige organisationer til at være med, og det bliver interessant at se resultatet, siger Ulla Callesen

