Per er fighter til årets kræftstafet

Taastrup - 13. august 2020

Når Stafet for Livet finder sted til september bliver det på en anderledes måde på grund af corona-krisen.

I stedet for at alle deltagende hold går stafetten i Taastrup Idrætspark, kan man nu afholde det derhjemme, hvor holdkaptajnerne planlægger en rute i nærområdet. Samtidig kan man livestreame åbningstaler og underholdning.

En ting er dog, som det plejer at være, og det er, at fighterne får en fremtrædende rolle i deres gule t-shirts, der symboliserer håb.

I år er Per Leo Jepsen fighter ved Stafet for Livet i Taastrup, hvor han bor.

Han har prostatakræft, men lever godt med sygdommen. I Begyndelsen sendte diagnosen ham ned i et sort hul, som han siger, men behandlingen af sygdommen, som han fik konstateret i 2016, kan han ikke sætte fingre på.

- Hele vejen igennem har det været en god behandling og en god service. Personalet var omsorgsfulde og empatisk. Men det hele har været ret surrealistisk, for jeg har ikke rigtig mærket, at jeg har kræft. Jeg har aldrig haft smerte eller følt, at jeg var hæmmet af det, siger 74-årge Per Leo Jepsen, der er pensioneret fra dansk politi og kendt for dokumentaren Savmordet, der er sendt på TV 2 i år.

Nu skal han være fighter til årets Stafet For Livet i Taastrup, hvor han er holdkaptajn og holder et arrangement med sit hold i sin egen have.

- Alle kan være med uanset, om man bor i Hedehusene, Sengeløse eller Taastrup. Mit hold holder for eksempel et arrangement i min have, hvor vi går en tur i området, og så har vi også lysceremoni om aftenen, siger Per Leo Jepsen, der har boet i Taastrup siden 1982 og er næstformand i Stafet for Livet i Taastrup.

I Høje-Taastrup Kommune foregår Stafet for Livet 5. til 6. september. Målet er at sætte fokus på kræftsagen og samle penge ind til kampen mod kræft.

