Pengene passer: Alle partier er med i budgetforlig

Taastrup - 01. november 2019

Så er der kommet en aftale på plads om næste års økonomi i Høje-Taastrup Kommune.

Og det blev en bred aftale, for alle byrådets partier står bag.

- Jeg er meget glad for, at det blev et bredt forlig. Det giver ro hos medarbejderne, at der er enighed om beslutningerne, og jeg tror også på, at det skaber en tryghed hos borgerne, at der er en bred opbakning til de beslutninger, vi træffer, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Mindre besparelser Og det har heldigvis ikke været den store sparekniv, der skulle frem i år.

FAKTA Med det nye budgetforlig holdes skat, grundskyld og dækningsafgift i ro i 2020:

Personskat: 24,6 procent

Grundskyld: 24,4 promille

Dækningsafgift (skat på erhvervsejendomme): 6,9 promille

Sidste år skulle politikerne finde besparelser for 69 millioner, men i år var det i omegnen af 10 millioner kroner, der skulle findes - og heraf blev størstedelen fundet ved effektiviseringer og såkaldte tekniske korrektioner.

Til gengæld skulle politikerne så også blive enige om at finde penge til eventuelt nye politiske ønsker, og dem har der været et par stykker af.

Blandt andet var der bred enighed om at fortsætte ordningen med en fremskudt socialrådgiver på alle skoler og i udvalgte dagtilbud, så det er der afsat 2,5 millioner kroner til om året.

- Vi kan se, at de har effekt og har haft en stor betydning ude på skolerne, så det var vigtigt for os at fortsætte den forebyggende indsats, fortæller Peter Faarbæk (S).

Dyrere SFO Et andet vigtigt område for alle partierne har været at friholde børne- og ældreområdet for store besparelser, og det er langt hen ad vejen lykkedes.

Forslaget om at indføre to tvungne lukkeuger i sommerferien i daginstitutioner og SFO vakte ikke gehør hos politikerne og er derfor ikke medtaget i budgettet for næste år. Foto: Per Christensen



Dog sættes prisen på SFO-pladser op med 3,4 procent. Det er mindre end de foreslåede 9,5 procent, men stadig en stigning.

- For mig er det tidslen i budgettet. Vi har kunnet friholde rigtigt meget, men vi har måtte skrue på nogle knapper, forklarer Emil Viskum (EL) om besparelsen.

Til gengæld bliver der ikke indført to ugers sommerferielukning eller flere børn per voksne, som ellers også var mulige besparelser.

Weekendlukkede caféer På ældreområdet er det besluttet, at cafeerne på plejecentrene fremover bliver lukket i weekenderne.

Borgere, der er visiteret til madservice, henvises i stedet til at bruge kommunens madleverandør.

- Vi kunne se, at det primært er medarbejderne, der benyttede sig af cafeerne i weekenden, siger Esat Sentürk (R).

Medarbejderne vil fremover kunne bestille mad til levering i weekenden, hvis de ønsker det.

Familiens Hus går fri Derudover har politikerne besluttet ikke at fjerne det årlige tilskud til Familiens Hus, der hjælper udsatte mødre og familier, ligesom der er fundet 150.000 kroner til Miljø- og EnergiCentret, som ellers røg af budgettet sidste år.

Kronprinsesse Mary har tidligere besøgt Familiens Hus i Høje Taastrup, der hjælper unge mødre og udsatte familier. Med det nye budgetforlig er den kommunale støtte til huset reddet. Foto: Kenn Thomsen



Derudover har partierne fundet 150.000 kroner om året til tilskud til det sociale værested Café Paraplyen samt 200.000 kroner om året til kontrol af arbejdsklausuler på kommunale byggerier.

Der er også afsat 250.000 kroner til et styrket samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger for at understøtte ambitionen om, at 9.500 flere borgere i fremtiden skal være fysisk aktive.

Binder sig til store byggerier Med det nye budgetforlig binder alle partierne i byrådet sig til at gennemføre de anlægsaktiviteter, der er afsat midler til i 2020.

I alt er der budgetteret med 361,3 millioner kroner til næste år

Det høje anlægsbudget skyldes ikke mindst de 277 millioner kroner, der er afsat til den nye skole i Nærheden, 35 millioner kroner til det nye rådhus og 10 millioner kroner til Børne- og kulturhuset i Taastrupgaard.

Der er også afsat penge til at skifte belægningen på kunstgræsbanen i Nybolig Park (TFC's baner) i 20201.

Et milliardstort budget Sidst, der blev indgået et bredt budgetforlig med alle partier, var i 2016, men de to seneste år har Socialdemokraterne og Enhedslisten stået uden for budgetforliget.

I Høje-Taastrup Kommune ligger det samlede budget for serviceområdet på 2,693 milliarder kroner i 2020.

Det er dog en meget lille del af den sum, som politikerne reelt kan forhandle om, for størstedelen af pengene er fastlås til faste udgifter som lønninger og drift af bygninger.

