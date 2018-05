Se billedserie Det er på grunden her nord for Roskildevej og til og med Hakkemosen, at det nye vandland og feriebyen med tilhørende aktiviteter skal bygges. Køber har dog ønsket ændringer i aftalen, så de 84 millioner kroner for grunden er endnu ikke blevet betalt til Høje-Taastrup Kommune. Foto: Stina Felby Egerup

Penge for vandlandsgrund er ikke betalt: Køber vil kunne bygge boliger

Taastrup - 15. maj 2018 kl. 14:17 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køberne af den grund i Høje-Taastrup, hvor der er planer om at bygge verdens femtestørste vandland, har stadig ikke betalt pengene til kommunen. De ønsker nemlig mulighed for at bygge egentlige boliger på grunden, hvis tingene ikke går som ønsket.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

De 84 millioner kroner skulle ellers have været betalt den 15. maj, efter lokalplanen for området kom på plads i sidste måned, men det er ikke sket.

Det er der dog en god grund til, hvis man spørger borgmester Michael Ziegler (K).

- Der er to årsager til det. Den ene er, at den lokalplan, der blev vedtaget, ikke var den lokalplan, der oprindeligt lå til grund for projektet. I købsaftalen hed det, at køber skulle indbetale pengene den 15. i måneden efter, byrådet havde godkendt den plan, de havde sendt ind, men byrådet har lavet nogle ændringer i planen. Derfor skal vi have en række ekstra drøftelser med dem, men det vurderer jeg ikke bliver noget problem, siger Michael Ziegler til DAGBLADET Roskilde.

Den anden årsag er lidt mere omfattende: Køberen af grunden ønsker nemlig en mulighed for at omdanne nogle af ferieboligerne i området til almindelige boliger eller anden anvendelse - og det har ikke hidtil været en del af projektet.

- Der er løbet meget vand i åen, siden de første gang fremlagde forslag til projektet i foråret 2017. Nu ønsker køber en tilføjelse om, at hvis tingene ikke udvikler sig så gunstigt som forventet, at man så kan lave en konvertering af nogle af ferieboligerne til almindelige boliger eller anden anvendelse, siger Michael Ziegler til avisen.

Det vil køberne få lov til for dele af ferieboligerne, fortæller borgmesteren, men en sådan ændring vil påvirke aftalen.

Området er nemlig udlagt til regionalt fritidsområde, hvor der ikke må bygges boliger, men det kan man godt finde en løsning for, fortæller teknisk direktør i Høje-Taastrup Kommune, Jørgen Lerhard:

- Vi har haft to dygtige jurister på sagen, som fortæller, at det godt kan lade sig gøre, så det er vi nu ved at finde en model for. Byrådet skal dog være indstillet på at ændre aftalen, så de skal først godkende det, formentlig inden sommerferien, siger han til DAGBLADET Roskilde.

Hvis man ændrer ferieboligerne til almindelige boliger, så skal udviklerne af grunden betale ekstra, da jord til boliger er dyrere end jord til regionalt fritidsområde. Derfor skal man nu blive enige om, hvad køberne skal betale, hvis de ændrer på boligerne i fremtiden.

Der er endnu ikke sat en frist for, hvornår købssummen nu skal falde, men det har ikke lange udsigter, understreger Jørgen Lerhard.

- Udvikler vil gerne i jorden efter sommerferien, så jeg regner med, at vi forholdsvis hurtigt kan få en aftale i hus og pengene ind på kontoen, siger han.

- Vi har lagt mange kræfter i dette projekt, og udvikler har også lagt masser af tid og penge i det. Det gør man ikke, hvis man ikke tror på det, siger Jørgen Lerhard.

Michael Ziegler tror derfor på, at de 84 millioner kroner for grunden kommer i hus, og at vandlandet og den tilhørende ferieby og aktiviteter kommer til Høje Taastrup.

- Det, vi ser, er ikke andet end en investor, der investerer og arbejder på fuld tryk, så jeg er stadig overbevist om, at projektet bliver til noget, siger han.