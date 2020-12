Passagerer må fryse: Rude ikke lavet i over to måneder

- DSB har svaret hurtigt og høfligt på mine henvendelser, men jeg undrer mig over, at der stadig ikke er sket noget. Min tese er lidt, at Hedehusene bliver nedprioriteret. Hvis det var på Hovedbanen, var den nok blevet lavet med det samme, siger Karsten Nielsen, der bor i Hedehusene.

- Jeg har fuld respekt for corona, og jeg ønsker ikke at DSB's medarbejder skal udsættes for smitterisiko. Men jeg synes, der er gået enormt lang tid. Det er en station, hvor mange hver dag tager toget til og fra, og på grund af årstiden og nu hvor det er kolder, så bør det laves, ellers kan man ligeså godt lade være med at have det. Hvis det var sol og høj sommer, ville folk nok ikke bruge det, og så ville det være i orden, at der gik lidt tid, siger Karsten Nielsen, der dog glæder sig over, at glaskårene fra ruden, som lå der i starten, er blevet fejet op.