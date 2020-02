Se billedserie En af de største CO2-syndere er produktion af forbrugsvarer. Derfor skal vi lære at passe på tingene, mener ekspert. Det gør man på Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup, hvor blandt andre Michael Stenander reparerer elektronik, som ikke længere virker, så det kan få lidt længere levetid. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Pas på tingene - så passer du på klimaet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pas på tingene - så passer du på klimaet

Taastrup - 22. februar 2020 kl. 12:03 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Overordnet set skal vi bare forbruge mindre.

Den enkle, men for mange af os måske svære, leveregel kommer fra Anders Nolting Magelund, der er konsulent, medforfatter til bogen »Klimaguiden - red verden lidt hver dag« og tidligere forskningschef hos konsulentvirksomheden Sustainia.

- Der er meget fokus på at spise mindre kød og flyve mindre, og det er også vigtigt. Men produktionen af forbrugsvarer som tøj, møbler, hårde hvidevarer, elektronik og lignende er ofte overset i debatten, og den står for en stor del af CO2-udledningen, siger Anders Nolting Magelund.

Køb kvalitet Faktisk er det omkring 25 procent af gennemsnitsdanskerens CO2-udledning, der skyldes produktion af forbrugsvarer.

Ifølge Anders Nolting Magelund, konsulent og forfatter, så vil en del af vores CO2-udledning kunne nedbringes ved at bruge ting som tøj og elektronik i længere tid. Pressefoto



Ud af de 17 tons CO2, en gennemsnitsdansker årligt udleder, er produktion og forbrug af forbrugsvarer skyld i cirka fire tons.

- Så noget af det bedste, du kan gøre for at mindske udledningen af CO2, er at købe færre ting og sørge for, at dem, du køber, er af god kvalitet, der holder længere, fastslår Anders Nolting Magelund.

FAKTA Anders Nolting Magelund, Konsulent og forfatter

Tidligere forskningschef hos konsulentfirmaet Sustainia

Udgiver 23. april børnebogen "Den store Klimabog - Sådan bliver du en vaskeægte klimahelt” sammen med Anna Fenger Schefte, der blandt andet skal hjælpe børn til at forstå klimaforandringerne uden at blive bange for dem, samt til efterår en virksomhedsbog der skal gøre det nemt for virksomheder at omstille sig.

Han påpeger samtidig, at det ikke kun er nok at tænke i at købe energivenlige modeller.

- Det er selvfølgelig en god ting. Men det er selve produktionen af tingene, der udleder den store mængde CO2. 80 til 90 procent af CO2-udledningen for en bærbar pc eller en iphone sker under produktion og transport, der giver et enormt CO2-aftryk, før de ender hos forbrugeren. Det er derfor, det er så vigtigt at passe på tingene og bruge dem i lang tid, understreger Anders Magelund.

Få tingene repareret Når tingene går i stykker, kan det være fristende at skifte dem ud med en nyere og smartere model.

Men vil man tænke miljøvenligt, så er det bedre at få dem repareret, mener Anders Nolting Magelund.

For eksempel hos en organisation som Miljø- og EnergiCentret i Høje Taastrup, hvor de har et værksted, der kan reparere elektronik.

- For klimaet er det fuldstændigt afgørende, at vi får indført en reparationskultur. Derfor er det også vildt fedt at høre, hvis de steder som Høje Taastrup oplever, at de har mere at lave. Det er ellers meget overset, men der er ved at opstå en bevidsthed. Vi forbruger ganske vist fortsat meget, men affaldsmængderne er vi blevet en lille smule bedre til at mindske. Og jeg tror, at vi vil begynde at få et andet syn på at forbruge vores ressourcer, fastslår Anders Notling Magelund.