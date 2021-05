Se billedserie Hunde - og deres ejere - er meget velkomne i naturen, men husk at have hunden i snor for at passe på det vilde dyreliv, lyder det fra Naturstyrelsen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Pas på dyreungerne - hold hunden i snor

Taastrup - 17. maj 2021 kl. 19:29

Corona-nedlukningen har fået danskerne ud i naturen, og med det gode vejr finder endnu flere vej ud i det grønne.

- Vi er glade for, at der nu er ved at udvikle sig en hel ny verden af brugere, og at mange i den grad har taget områderne til sig. Brugerne af området spænder fra børnefamilier, dem der er glade for frisk luft og adspredelse til folk på hesteryg og på cykel, og til gående på opdagelse i naturen - og der skal være plads til alle, siger forstfuldmægtig Jesper Tranberg fra Naturstyrelsen.

Også de store naturområder om Hedeland og Vestskoven har fået flere brugere, men det er vigtigt at huske på, at man ikke er alene i naturen.

- Alle vores naturområder har et rigt dyreliv med masser af fugle, der ruger på jorden og masser af ræve, egern og de fleste steder også tætte bestande af rådyr. Rådyrene har i den grad vænnet sig til de mange mennesker, og der er nærmest garanti for, at man kan se dem på en tidlig morgentur i skovene, fortæller Jesper Tranberg.

Han understreger, at det derfor er meget vigtigt, at man holder sin hund i snor, når man lufter den i naturen. Dels af hensyn til dyrelivet og dels af hensyn til de øvrige besøgende.

Det er helt naturlig adfærd, at små rålam det meste af tiden ligger alene, og blandt andet derfor er det en rigtig god ide at have sin hund i snor. Foto: Naturstyrelsen

Selv den mest fredelige familiehund kan finde på at løbe efter rådyr og skræmme fugle, der raster på jorden.

- Der har endda været episoder med løse hunde, som har skræmt rådyr og fugle og desværre også en del episoder, hvor løse hund har skambidt rådyr, så aflivning var eneste mulighed, fortæller Jesper Tranberg.

Hunden i snor I Hedeland skal man have sin hund i snor, hvis man ikke er i de indhegnede hundeskove, hvor hunde altid skal følges af en ledsager med fuld kontrol over hunden. Hundene må ikke være i dyrefolde, ligesom søer og vandløb ikke må bruges til aktivitet med hunde. Husk at reglerne også gælder, selvom der ikke er opsat skilte.

I Vestskoven skal hunde også være i snor uden for de udpegede hundeskove.

I Naturstyrelsen tager man overtrædelser af reglen om at hunde skal være i snor meget alvorligt, og møder Naturstyrelsen hundeejere med løs hund, vil det blive meldt til Politiet.

- Mange kender kun deres hund som et hyggeligt familiemedlem, som er sød og altid lydig. Men alle hunde er rovdyr, og hvis chancen byder sig, vil de gå på jagt, og det kan blive til en meget uheldig cocktail med et forskræmt dyr, en jagende hund og en fortvivlet og råbende ejer, der ser sin hund forsvinde i vild jagt efter et bytte, forklarer Jesper Tranberg.

- Hvis man ønsker at lufte sin hund uden snor, har Naturstyrelsen netop etableret et masse hundeskove. Her kan hunden få lov at løbe og eventuelt lege med andre hundeunder forudsætning af, at du altid kan standse og kalde den til dig, siger Jesper Tranberg.

Se et kort over alle hundeskove på udinaturen.dk eller her.