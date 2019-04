Se billedserie På genbrugspladsen i Albertslund Kommune har man drivhuset, der fungerer som byttecentral. Foto: Kasper Ellesøe

Partier stiller forslag: Skal vi have et byttehus?

Taastrup - 26. april 2019

Du tager en velfungerende genstand i hånden, som du ikke rigtig skal bruge mere, og går ned på genbrugspladsen, hvor du afleverer genstanden i et særligt indrettet byttehus. Her er der fyldt med en masse andre genstande, som andre har afleveret.

Når du afleverer din genstand, kan du tage en anden genstand med hjem igen.

Nogenlunde sådan kan scenariet se ud, hvis der som foreslået af Enhedslisten og Socialdemokratiet, kommer til at være et byttehus på genbrugspladsen.

På seneste byrådsmøde blev det besluttet, at man arbejder videre med idéen i teknisk udvalg.

Baggrunden er, at de to partier ønsker, at der bliver produceret mindre affald, og her vil sådan et byttehus være et bidrag.

- I byttehuset skal borgere og virksomheder have mulighed for at aflevere og hente ting, som er for gode til at blive smidt ud. Med et byttehus imødekommes et stort behov og ønske om, at ting, som stadig har en brugsværdi, ikke bare ender på lossepladsen. Og det her vil være endnu et bidrag til et bæredygtigt forbrug og en mere cirkulær økonomi, lyder det fra Emil Viskum (EL), mens Peter Faarbæk (S) bakker op.

- Det væsentligst her er, at det er en win-win-win situation. Det er godt for dem, der har brug for noget, de ikke har råd til. Det er godt for dem, der vil smide ud. Det er godt i forhold til at skabe mindre affald, for miljøet og klimaet, og det skaber mindre forbrug og mindre afbrænding, så der er kun positive ting ved det, sagde han.

I forslaget kommer de to partier ikke med en konkret løsning på økonomien i sagen, men har en række forskellige forslag

- Vi kan stort set gratis tage et godt initiativ. Når vi ser på de tilsvarende byttehuse, kan vi se, at det kører med frivillig arbejdskraft eller via renovationsafgiften. Så der er mange måde at se på det økonomiske i det, sagde Peter Faarbæk og henviste blandt andet til, at man i Albertslund Kommune og Brøndby Kommune har en form for byttecentral.

De to største bekymringer fra de øvrige partier i byrådet gik på økonomien, og at der opstår problemer, når folk skal bytte.

- Der er før gået kræmmere i det, og de var ved at komme op at slås, så jeg frygter, at det ender i tumult og ballade, siger Lars Prier (DF) med henvisning til, at der tidligere har været en løsning, hvor man kunne stille ting og sager og også tage dem.

Hos De Konservative anfægter man økonomien.

- Ud af forslaget står der ikke noget om de økonomiske konsekvenser, og hvad det koster. Og det vil jeg gerne vide, inden jeg dykker ned i substansen. Vi er ikke voldsomt begejstrede for selve idéen, men omvendt har vi ikke noget mod at sende forslaget til udvalgsbehandling i håb om at finde en løsning, der gavner miljøet, sagde byrådsmedlem Henrik Torning.

Alle partier var enige om at det er positivt at genbruge, og at det er vigtigt at passe på miljøet. Den konkrete model for et byttehus blev derfor sendt til behandling i Teknisk udvalg.