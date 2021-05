Stemmeprocenten ved sidste kommunalvalg var på 65,78 i Høje-Taa-strup Kommune, men der er stor forskel på stemmeprocenten ved de enkelte valgsteder. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Partier er lunkne over for kampagne: - En tynd kop te Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Partier er lunkne over for kampagne: - En tynd kop te

Taastrup - 28. maj 2021 kl. 16:42 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Både Socialdemokratiet og Enhedslisten kalder den foreslåede kampagne for at hæve valgdeltagelsen i Høje-Taastrup Kommune for alt for tynd.

- Jeg kan blive i tvivl om, hvor meget det reelt kommer til at rykke ved valgdeltagelsen. Men alle ideer er velkomne. Det er demokratisk rigtig vigtigt, at der er flest mulige, der stemmer, sagde Emil Viskum (EL) på sidste byrådsmøde, hvor politikerne skulle godkende kampagnen for at hæve valgdeltagelsen ved kommunalvalget.

Socialdemokratiets Peter Faarbæk var lidt hårdere i retorikken:

- Jeg synes godt nok, det er en fantastisk tynd kop te, der er tale om her. At vi skal bruge halvdelen af vores midler på at opstille en stor projektør, der kan lyse med et kryds, og så kommer folk og stemmer. Jeg synes, det er ærgerligt, det ikke er mere visionært, sagde han på byrådsmødet.

En ekstra indsats Derfor foreslog Enhedslisten sammen med Socialdemokratiet, at Høje-Taastrup skulle søge midler fra en pulje på 500.000 kroner, som Region Hovedstaden står bag. Puljen er målrettet grupper, der tidligere har haft en lav valgdeltagelse, og partierne foreslog derfor at tage kontakt til boligforeningerne i de udsatte boligområder med henblik på i fællesskab at søge penge til initiativer, som vil hæve valgdeltagelsen i de pågældende områder.

- Puljen er netop nedsat til at få hævet valgdeltagelsen der, hvor den har været lidt for lav. Derfor er den ideel for os som kommune, fordi vi har nogle områder, hvor der er lavere valgdeltagelse, sagde Emil Viskum.

Der er stor forskel på stemmeprocenten ved de forskellige valgsteder i Høje-Taastrup Kommune.

Ved kommunalvalget i 2017 var stemmeprocenten på valgstedet på Selsmoseskolen for eksempel nede på 48,51, mens den højeste stemmeprocent var på Borgerskolen, hvor 81,53 procent af de stemmeberettigede borgere havde valgt at sætte deres kryds.

Afviser blankt Den ide var der dog ikke opbakning til fra de øvrige partier, blandt andet fordi forslaget først blev fremlagt på selve mødet, så de øvrige partier ikke havde kunnet undersøge puljen nærmere.

- Det er ikke rimeligt at kræve, at vi skal tage stilling til at søge en pulje, de først fortæller om på mødet. Vi har ikke en jordisk chance for at finde ud af, hvad det indebærer, og en hurtig google-søgning viser jo også, at det ville kræve en medfinansiering fra kommunen, og hvor skulle de penge så tages fra, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Heller ikke Dansk Folkeparti var med på ideen om at lave ekstra aktiviteter målrettet udsatte boligområder.

- Hvis man vil bruge sin demokratiske ret, som man skal tage dybt alvorligt, så må man selv lette sig fra sofaen og gå ned og brevstemme eller sætte det kryds i boksen, sagde Lars Prier (DF), som dog gerne ville stemme for den oprindelige sag om en generel oplysning til alle vælgere om, at der er valg.

Et flertal bestående af De Konservative, Dansk Folkeparti og Lokallisten stemte imod ændringsforslaget fra Socialdemokratiet og Enhedslisten, mens Radikale Venstre undlod at stemme.

Forslaget blev derfor afvist.