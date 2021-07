Parti stiller op for første gang: Her er spidskandidaten

Jan Lykke Jensen stiller op for Nye Borgerlige i Høje-Taastrup til kommunalvalget til efteråret. Foto: Jan Lykke Jensen

Taastrup - 01. juli 2021 kl. 13:43 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Endnu et parti har kørt en spidskandidat i stilling til kommunalvalget.

Nye Borgerlige, der for første gang stiller op i Høje-Taastrup Kommune, opstiller Jan Lykke Jensen som spidskandidat til kommunalvalget i november.

Jan Lykke Jensen er 55 år og bor i Hedehusene sammen med sin kone. Han er selvstændig og har været det i mere end 10 år som projektleder indenfor økonomi, IT og forsvar.

Jan Lykke Jensen har boet i Høje Taastrup kommune i 19 år og har en fortid som officer i det danske forsvar. Han har flere gange været udsendt til krigshærgede områder og har derefter prioriteret at arbejde med veteraner, som har været ramt af PTSD.

Lokalpolitisk står Jan for decentralisering og økonomisk bæredygtighed samt sund fornuft.

Jan Lykke Jensen og Nye Borgerlige tror på, at de fleste beslutninger træffes bedst hos dem, der skal arbejde med følgerne i praksis.

- Det gælder for eksempel både i daginstitutioner og på plejehjem, hvor der skal være plads til at tilpasse hverdagen for borgerne på den mest hensigtsmæssige måde. Danskerne skal bestemme over flere af deres penge selv, og beslutningerne skal gøres borgernære, siger Jan Lykke Jensen.

Økonomisk sund fornuft er endnu en mærkesag for Nye Borgerlige.

- Vi skal ikke bruge skatteborgernes penge på integrationsprojekter. Integration er et personligt ansvar, lige som at alle, der kommer til Danmark skal tilegne sig sproget og kulturen, så de kan indgå aktivt i samfundet. Hver en krone man bruger på offentlig administration er en krone, som engang er blevet tjent ved hårdt arbejde. Det er vigtigt at holde sig for øje, når man er valgt til byrådet, derfor vil vi ikke være med til at spilde penge på fråds og projektmageri, lyder det fra spidskandidaten.

Marie-Louise Nielsen er formand for Nye Borgerlige på Vestegnen, der dækker fem kommuner, hvor partiet stille op i dem alle, tror på et godt valg.

- Høje-Taastrup er en af de eneste borgerlige kommuner, så vi forventer et godt valg, hvor vi kan komme til at være en del af et godt samarbejde, siger hun.

Hun fortæller i øvrigt, at Nye Borgerlige stiller yderligere to kandidater op i Høje-Taastrup Kommune, men vil ikke røbe navnene endnu.

