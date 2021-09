Omer Ayub ønsker ikke at fortsætte som lokalpolitiker, og derfor genopstiller hans parti, Lokallisten Høje-Taastrup heller ikke.

Parti stiller ikke op igen: Hverdagen er for presset

Taastrup - 08. september 2021 kl. 05:24 Kontakt redaktionen

Der er helt sikkert ikke et genvalg i sigte til kommunalvalget i Høje-Taastrup til november for et af byrådsmedlemmer, der sidder ene mand for sit parti i salen.

Lokallisten Høje-Taastrup (L), der opnåede valg af deres spidskandidat, Omer Ayub, ved sidste kommunalvalg i 2017, genopstiller ikke til kommunalvalget til november.

Byrådsmedlem Omer Ayub vil nemlig sætte punktum for sit politiske virke.

Og De øvrige kandidater hos Lokallisten hverken har ambitioner om at være spidskandidat eller blive valgt til byrådet. Derfor genopstiller Lokallisten ikke til kommunalvalget 2021.

- Jeg har været valgt til byrådet i to perioder. Det har jeg været rigtigt glad for. Men der skal ikke herske tvivl om, at det er en samfundsmæssig vigtig og ikke mindst meget tidskrævende rolle at varetage. Af andre arbejdsmæssige årsager er min hverdag blevet for presset, og byrådsrollen er en for vigtig rolle at varetage hvis man ikke længere har den tid, som rollen kræver, siger Omer Ayub.

Lokallisten har været med i alle tre hidtidige budgetforlig og har på flere andre områder og forlig efter eget udsagn fået sat en række aftryk.

- Vi gik til valg på at skåne kernevelfærden for besparelser og i stedet slanke administrationen. Det lykkedes ganske godt, og jeg vil anslå, at vi samlet i hele perioden har sparet et to-cifret millionbeløb på administrationen. Mange punkter fra vores valgprogram er faktisk blevet gennemført, men man kan naturligvis ikke få alt igennem. Alt i alt er jeg tilfreds med Lokallistens samlede aftryk på kommunens udvikling, siger Omer Ayub.

Omer Ayub vil som den sidste store opgave deltage i budgetforhandlingerne for 2022, og i løbet af oktober udtræde af byrådet, hvorefter en suppleant vil sidde de resterende to måneder.

Ifølge Omer Ayub bliver det formentlig Muammer Basoda.

Kommunalvalget afholdes den 16. november 2021, og der skal altså findes en ny politiker til Omer Ayubs sæde i byrådssalen.

