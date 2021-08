Parti skyder valgkamp i gang med grillfest

- Det var skønt at se så mange mennesker i dag. Det vidner om, at vi er klar til valgkamp. Det bliver et spændende valg. Vi ved, at Michael Ziegler er klar favorit til at blive genvalgt, men vi fornemmer alligevel, at der er mange, som ikke mener, det er klogt at et parti har absolut flertal alene, og at det efter 16 år er ved at være tiden for nye prioriteringer med vægt på de bløde værdier, siger Peter Faarbæk.