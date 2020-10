Parti plantede et træ som happening: Men det må man ikke bare

Irina Bjørnø (i orange trøje) er forkvinde for Alternativet i Høje-Taastrup og var lørdag sammen med bestyrelsesmedlemmer Knud Anker Iversen og Troels Øhlenschlæger samt et par yngre medlemmer i aktion ved Hakkemosen, hvor de blandt andet plantede et asketræ. De havde bare lige glemt at få lov af kommunen, som ejer jorden. Foto: Dmitrij Goujov