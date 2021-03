Parti opruster: Klar med otte kandidater

- Vi går benhårdt efter at få mindst ét mandat i byrådet til kommunalvalget og kan se et stort uforløst potentiale i at understøtte det borgerlige samarbejde med klare liberale dagsordener om at være på borgernes side, forbedre kernevelfærden og ikke mindst, styrke det frie valg, siger Danny Malkowski, som er partiets spidskandidat til kommunalvalget.

- Det er vigtigt at vi styrker det frie valg for vores ældre og handicappede medborgere. Derfor vil vi bl.a. arbejde for at etablere et friplejehjem og samarbejde mere med private udbydere generelt, for at sikre frit valg og høj kvalitet, siger hun.