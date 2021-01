Özdes Durukan er valgt som spidskandidat for SF i Høje-Taastrup Kommune til kommunalvalget i efteråret. Foto: PR

Parti klar til valg: Vælger ny spidskandidat

Taastrup - 21. januar 2021 kl. 07:18 Kontakt redaktionen

SF er nu klar med fem kandidater til kommunalvalget i Høje-Taastrup i efteråret.

Holdet er bredt sammensat med både rutinerede og yngre kræfter i et fælles mål om at kæmpe for størst mulig indflydelse til SF's værdier.

- Vores kandidater er klar til, som hold, at få SF til at gå forrest for at skabe et bedre bæredygtigt og demokratisk Høje-Taastrup, siger den lokale partiformand, Jan Kjær, som tidligere har stillet op for partiet.

Som spidskandidat har partiet valgt Özdes Durukan, som ser frem til at stå i spidsen sammen med resten af holdet.

- Jeg er stolt og enorm glad for den store opbakning fra SF's medlemmer i Høje-Taastrup. Det er jeg utrolig taknemmelig og rørt over. Jeg er sammen med SF's seje hold klar til at arbejde hårdt for at sætte en rød og grøn dagsorden i Høje-Taastrup, hvor vi skaber de bedste rammer for vores børn og ældre og går foran i den grønne omstilling, siger hun.

Valget af kandidater er resultatet af en urafstemning i SF Høje-Taastrup, og kandidaterne har en såkaldt sideordnet opstilling. Det betyder, kandidaternes personlige stemmer kan afgøre, om de bliver valgt ind eller ej.

På andenpladsen på SF's liste er Freja Lander.

- Jeg vil kæmpe for, at der bliver investeret i et mangfoldigt ungeliv, og at klimakrisen bliver håndteret ansvarligt. Fordi alle skal kunne være unge i Høje-Taastrup, både nu og i fremtiden, siger hun.

Nummer tre på listen, Birger Juul, fremhæver også andre områder.

- Jeg vil arbejde for, at vores børn får en bedre hverdag, hvor trivsel, udvikling og minimumsnormeringer er i fokus. Ældre skal sikres en tryggere hverdag med omsorg, pleje og flere plejehjemspladser i fokus, siger han.

Med på kandidatlisten er også Mette Gagner og Kaj Rasmussen

Der er kommunalvalg den 16. november 2021.