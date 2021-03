Emil Viskum og Rojda Kara er de to øverste på Enhedslistens kandidatliste til kommunalvalget til efteråret. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Parti klar med kandidater: Ny toer har hjertet på det rette sted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parti klar med kandidater: Ny toer har hjertet på det rette sted

Taastrup - 24. marts 2021 kl. 20:30 Kontakt redaktionen

Kommunalvalget til efteråret nærmer sig, og nu er endnu et parti klar til at offentliggøre, hvem vælger kan sætte krydset ved den 16. november.

Enhedslisten i Høje-Taastrup valgte allerede for et halvt år siden Emil Viskum, som har været en markant stemme i byrådet i de seneste tre år, til spidskandidat, men det er nu også officielt, at Enhedslisten satser på Rojda Kara som nummer to på listen. Det står klart efter et medlemsmøde.

Med hende, håber Enhedslisten at få en stærk og faglig stemme i Byrådet sammen med spidskandidaten,

- Med Rojda som toer på listen har vi fået en utrolig talentfuld kandidat. Rojda er pligtopfyldende, hun sætter sig grundigt ind i sagerne, og så har hun hjertet på rette sted. Det vil ganske enkelt være et kæmpe scoop for både Enhedslisten og Høje-Taastrup kommune at få Rojda valgt til byrådet, siger Emil Viskum.

Rojda Kara er fra Fløng og har en uddannelsesbaggrund indenfor offentlig administration, og hun brænder for at gøre en forskel for andre mennesker og for naturen. Hun har et stort fokus på børne- og ældreområdet og miljø- og klimaområdet.

- Jeg vil arbejde for et godt børneliv herunder skal kvaliteten i daginstitutionerne forbedres. De ældre har behov for mere omsorg og tryghed. Jeg ønsker fokus på at bevare naturområderne i byen og på biodiversiteten, siger Rojda Kara og fortæller, at hun vil været et talerør for borgere, der ikke har et.

- For mig er det vigtigt at give et talerør til dem, som ikke har et. Jeg vil lytte til borgerne - og for hver en stemme, jeg får, ligger et enormt ansvar, som jeg respekterer højt, siger hun.

Enhedslistens kandidater Her er Enhedslistens foreløbige kandidatliste til kommunalvalget i november.

Emil Viskum, 39 år, uddannet lærer, Centerleder i Miljø- og Energicentret Rojda Kara, 28 år, uddannet i offentlig administration Halil Kara, 53 år, uddannet flerkulturel pædagog Preben Bjørn Madsen, 75 år, BA i samfundsfag og internationale udviklingsstudier Jørgen Mortensen, 69 år, uddannet socialpædagog Her er Enhedslistens foreløbige kandidatliste til kommunalvalget i november. Halil Kara, som er uddannet flerkulturel pædagog, men i mange år har arbejdet som selvstændig og chauffør, er valgt som nummer tre.

Nummer fire på listen blev Preben Bjørn Madsen, der er folkepensionist og tidligere har siddet i Høje-Taastrups byråd i tre perioder, herunder to perioder som viceborgmester.

Som nummer fem på listen blev afdelingens lokale kontaktperson Jørgen Mortensen valgt. Han er 69 år og pensioneret socialpædagog, hvor han i mange år har været tillidsrepræsentant for hans kollegaer. Han ser frem til valget.

- Jeg er utrolig stolt af, at vi i Enhedslisten kan stille med en så stærk kandidatliste. Specielt står vi med Emil Viskum og Rojda Kara på de første pladser med to yderst dygtige, kompetente og engageret kandidater, og jeg kan ikke understrege, hvor meget jeg glæder mig til at føre valgkamp med dem. De kommer helt sikkert til at gøre en stor forskel for borgerne i Høje-Taastrup kommune, siger Jørgen Mortensen.

Det blev samtidig besluttet på medlemsmødet at listen stadig er åben således at den endelige liste til kommunalvalget kan blive suppleret af flere gode kandidater.

Enhedslisten har et mandat i byrådet, som Emil Viskum overtog fra Ole Hyldahl i 2018 på grund af sygdom.