Parti kæmper for Miljø- og EnergiCentret

28. oktober 2019

Enhedslisten i Høje-Taastrup har valgt at donere 5000 kroner til Miljø- og EnergiCentret (MEC), som har kæmpet for overlevelse, siden budgetforligsparterne i byrådet sidste år skar det kommunale tilskud til MEC i budgettet for 2019.

- MEC er en lille perle, som udover at facilitere en række grønne projekter også er en socioøkonomisk virksomhed, som sørger for en meningsfuld hverdag for en gruppe borgere, som ellers har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Men i MEC føler mange af disse borgere, at de er med til at gøre en forskel, og det er de, siger Enhedslistens byrådsmedlem Emil Viskum, der tilføjer, at de 5000 kroner dog ikke redder Miljø og EnergiCentrets fremtid.

- Der er brug for Høje-Taastrup Kommune som samarbejdspartner, hvis MEC skal sikres overlevelse på sigt, og det er helt afgørende for Enhedslisten, at den udfordring bliver løst i de igangværende budgetforhandlinger, siger han.

Hos miljø- og EnergiCentret er man glade for donationen.

- Men det er desværre ikke nok til at redde MECs fremtid, siger Tina Faber, der er daglig leder af MEC.

- Udover de projekter, Emil allerede har nævnt, vil jeg også gerne nævne »Gate21«, hvor MEC er med i projektet »Bæredygtig bundlinje 2«, hvor jeg har en rolle som facilitator af små og mellemstore virksomheders arbejde på at få en mere grøn profil. På den måde har MEC ikke kun en social profil, men også en erhvervsmæssig vinkel, pointerer Tina Faber.

Emil Viskum supplerer:

- MEC har for meget få penge udført en række opgaver, som Høje-Taastrup Kommune ellers burde tage sig af. De har faciliteret og været partner i en række grønne initiativer, de har samarbejdet med skolerne om trafiksikkerhed og meget andet. De opgaver tror jeg ikke kunne være løst, hverken bedre eller billigere andre steder. For mig at se vil det være helt skørt, hvis det ikke er muligt at finde de få økonomiske midler, som det vil koste at redde MEC.

Miljø- og EnergiCentret fik i 2018 et driftstilskud på 413.000 kroner om året, men det blev skåret væk med vedtagelsen af sidste års sparebudget.

Foreningen har siden da kæmpet for at overleve, og med støtte fra forskelle fonde, medlemmer og donorer - senest en donation på 115.000 kroner fra TrygFonden - er det lykkedes at køre videre. Et tilskud fra kommunen i størrelsesordenen 125.000 og 150.000 kroner er dog nødvendigt, hvis tilbuddet skal fortsætte næste år, lyder det.