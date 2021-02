Parti har udsendt 50 positive historier

De seneste år har det politiske parti Alternativet i Høje-Taastrup Kommune sendt positive historier på gaden i form af et nyhedsbrev og et afsnit på partiets hjemmeside.

- Sådan en historie kan vi godt lide, da den forhåbentlig kan inspirere nogle af de mange andre transportører, der er i Høje-Taastrup til at tage et stærkere klimahensyn, siger forkvinden, der lover, at Alternativet vil fortsætte med at støve positive historier op.