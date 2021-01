Parti får ny lokalformand: Vil sikre bedste valg i 40 år

Det tidligere folketingsmedlem og viceborgmester i Høje-Taastrup Kommune Nadeem Farooq har overtaget posten som formand for Radikale Venstre i Høje-Taastrup Kommet, efter at den nu tidligere formand Michael Naurbjerg forlod posten i efteråret.

- Min vigtigste opgave er at få skabt et hold af stærke kandidater til det kommende kommunalvalg, så vi får det bedste radikale resultat i kommunen i 40 år. Helt konkret skal vi sikre vores ene mandat i byrådet, men hvis tingene flasker sig, er det bestemt ikke utænkeligt, at vi står med to mandater på valgaftenen. Og den mulighed vil forfølge til det sidste, siger Nadeem Farooq og fortsætter.