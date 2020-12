Valgkampen til kommunalvalget i Høje-Taastrup Kommune næste år går snart så småt i gang. Nu har Socialdemokratiet offentliggjort de 15 foreløbige kanidater, der stiller op for partiet. Her er det repræsentanter fra de seks partier i byrådet, da budgettet for 2020 blev vedtageti 2019. Peter Faarbæk (S) er nummer to fra højre. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Parti er klar til valg: Her er kandidaterne

- Vi har en god blanding af både mænd og kvinder, unge som seniorer, folk med særlige viden og engagement på stort set alle områder, og så er de bredt fordelt over hele kommunen. Jeg er utrolig glad for, at vi kan stille med så stærk en liste, som vi kan allerede nu, for det er vigtigt at vores kandidater afspejler befolkningen i kommunen, for på den måde har man lettere ved som parti at forstå de særlige udfordringer vi præsenteres for.