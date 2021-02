Borgerne i Høje-Taastrup Kommune vil kunne stemme på et parti til kommunalvalget til efteråret, som de ikke kunne stemme på i 2017. Foto: Kasper Ellesøe

Parti bekræfter: Stiller op til kommunalvalg

Når vælgerne den 16. november skal ind i stemmeboksene og sætte deres ved en kandidaterne eller partierne, der stiller op til kommunalvalget, får de mulighed for at stemme på et nyt parti i forhold til seneste valg i 2017.