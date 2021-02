Rektor på Høje-Taastrup Gymnasium Ida Diemar har indgået en grøn samarbejdsaftale med Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup Kommune, hvor Emil Viskum er leder.

Parter indgår grønt partnerskab: Skal øge klimafokus hos unge

Taastrup - 19. februar 2021 kl. 11:31 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Høje-Taastrup: Klimadebatten fylder meget hos mange unge, og den tendens skal udnyttes.

Det mener man hos Høje-Taastrup Gymnasium og Miljø- og Energicentret (MEC) i kommunen, som netop har indgået aftale om at indgå i et grønt partnerskab.

Det fortæller Emil Viskum, der tiltrådte som leder af MEC 1. januar i år.

- Vi kan kun gøre MEC mere ungt sammen med de unge. De unge er optaget af klima og miljø, fordi det er deres børn og børnebørn, der bliver ramt af klimaudfordringerne, og med denne aftale skal vi samarbejde med gymnasiet om den dagsorden. Det er ambitionen at lave noget med de unge i stedet for at tro, at vi kan løse udfordringerne selv, siger Emil Viskum om aftalen, der er den først, han har indgået som leder af MEC.

- Det er mit første nye samarbejde, og nu er vi i gang. Da jeg fortalte, at jeg skulle være leder, sagde jeg, at jeg havde ambitioner om at få de unge med os, og det her er første skridt. På sigt skal det ikke kun være akademiske unge, og mit håb er, at vi måske også kan lave et lignende samarbejde med for eksempel FGU eller erhvervsskoler.

Sådan lyder aftalen mellen Høje-Taastrup Gymnasium og Miljø- og Energicentret. HTG og MEC indgår hermed et grønt partnerskab, hvor vi sammen vil arbejde for at gøre miljøspørgsmål, klimaudfordringer og grønomstilling nærværende for Gymnasiets elever, og ungdommen i Høje-Taastrup Kommune.



Det kan være gennem grønne events, Innovative undervisningsforløb, frivilligt og velgørende arbejde og andre fælles grønne projekter.



Kan lave events Samarbejdsaftalen i sin ordlyd lægger op til et åbent samarbejde, men der er blandt andet lagt op til at man kan lave events.

- Det kan for eksempel være en klima- og miljødag på gymnasiet, som de unge står for med workshops, hvor byen kan blive budt indenfor, og i MEC kan samle trådene og byde ind med netværk, siger Emil Viskum og kommer med et andet bud på, hvad samarbejdet kan være.

- Vi har et netværk, og vi kan kigge på og rådgive om, hvordan gymnasiet kan blive tænke mere grønt, så det også kan betale sig på bundlinjen. Derudover forestiller vi os at vi kan være med til at udvikle undervisningsforløb, siger Emil Viskum.

Grønt fokus På Høje-Taastrup Gymnasium fortæller rektor Ida Diemar, at gymnasiet selv har været i gang med en klimastrategi, og derfor giver det god mening at tænke endnu mere grønt.

Det kommer blandt andet til gode i undervisningen og på skolens klimaaftryk.

- Gymnasiet ligger bogstavelig talt i et grønt område, og vi har insekthoteller og forskningsfelter udenfor. Derudover har vi et grønt regnskab, hvor vi følger med i, hvordan vi bruger vores eneggi. Her kan Emil og MEC støtte os med ideer, så som skole harvi et grønt fokus både indefra og udefra, siger Ida Diemar.

Hun fortæller, at hun glæder sig til at komme i gang med samarbejdet, og at det også kan sikre, at de unge mennesker på gymnasiet bliver klogere på klima og miljø.

- Vi håber, at det kan sikre en generel klimadannelse. Mange af vores elever har et ønske om at være frivillige, og kan vi via samarbejde med Miljø- og Energicentret inspirere dem ad den vej, kan det sikre en klimakultur på gymnasiet. Det er altid inspirerende at samarbejde med andre, siger Ida Diemar.

