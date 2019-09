Paraplyen vil stoppe spild af mad

Som en forberedelse til mødet er en lille gruppe gået i gang med at kontakte de lokale supermarkeder for at få lavet aftaler om afhentning af overskydende madvarer. De er blevet taget pænt imod og der er ved at være lavet aftaler - i første omgang mandage og onsdage.

På informationsmødet vil deltagerne få mulighed for at melde sig til en arbejdsgruppe. Der vil være brug for mennesker med bil, der godt vil påtage sig at afhente madvarerne, nogen skal stå for pakningen og sorteringen, nogen skal stå for udleveringen, nogen skal sørge for den praktiske koordinering og endelig skal der være cafe-værter, der sørger for kaffe/te og kage til de, der venter på at få deres pose med madvarer.