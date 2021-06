Se billedserie I en pantstation hælder man tomme flasker og dåser direkte i en maskine, der tæller panten og udbetaler pengene med det samme. Men der har været rigtig stort pres på pantstationerne, blandt andet i Høje Taastrup, hvilket har medført fyldte stationer og nedlukkede maskiner. Det forsøger Dansk Retursystem nu at råde bod på. Foto: Kim Rasmussen

Pantstationer kvalt i succes: Nu kommer der flere til

05. juni 2021

Du hælder dine tomme flasker og dåser ned i en tragt i maskinen. Maskinen optæller panten og udbetaler pengene på dit Dankort inden for en bankdag.

Så nemt skulle det gerne være at komme af med sine tomme flasker og dåser på de pantstationer, som Dansk Retursystem har i blandt andet Høje Taastrup og Rødovre.

Men sådan er det bare ikke altid, for jævnligt er maskinerne fyldt eller gået i stykker, så brugerne må gå igen med uforrettet sag og fyldte pantposer.

Det skyldes ifølge Dansk Retursystem, at danskernes interesse for pantstationerne nærmest eksploderede under corona med en stigning på 40-60 procent i 2020 i forhold til året før.

Det har givet lange køer ved pantstationerne, og de ældre modeller, hvor man bruger en særlig pantsæk, bliver nu hurtigt fyldte - til stor frustration for de trofaste pantstationsbrugere, der har set fidusen i at kunne aflevere meget pant på én gang.

- Vi er nærmest blevet væltet af interessen for pantstationerne, og jeg vil gerne beklage til dem, der er kørt forgæves for at komme af med deres pant. Vi har løst det, så godt vi kunne, mens vi arbejdede på højtryk på udviklingen af pantstationerne. En pantstation er nemlig ikke en hyldevare, det er noget, der tager tid at udvikle og teste, så den passer til danske forbrugeres behov, men nu har vi en løsning klar, siger Lars Krejberg Petersen, Dansk Retursystems administrerende direktør.

Skal tage presset

Den store interesse for pantstationerne har været med til at sætte yderligere skub i Dansk Retursystems planer om et landsdækkende netværk af pantstationer.

Derfor er planen nu at bygge de eksisterende pantstationer om til en ny model, der kan rumme langt mere, samtidig med at der løbende bygges nye pantstationer, så der i alt er 36 i 2025. Det vil også tage presset fra de nuværende pantstationer, at der bliver flere at vælge mellem, lyder håbet.

- Danskernes forbrugsvaner og pantadfærd ændrede sig under corona, og vi skal ændre os med den. Derfor har vi testet forskellige modeller af pantstationer og lyttet til brugerne for at finde de bedste løsninger, både i forhold til effektivitet, rentabilitet, bæredygtighed og forbrugertilfredshed, siger Lars Krejberg Petersen.

Gerne på genbrugspladser

Dansk Retursystem, som driver det danske pantsystem, har en ambition om, at 20 procent af alle flasker og dåser i fremtiden kommer retur gennem et nyt netværk af pantstationer i hele landet.

I dag er der 13 pantstationer, men i 2025 skal der altså være 36 pantstationer rundt om i landet.

På længere sigt kan netværket udbygges yderligere, hvis interessen for pantstationerne fortsætter, og Dansk Retursystem ser gerne, at pantstationerne bygges i forbindelse med landets genbrugspladser. Erfaringerne fra de nuværende fem pantstationer, der ligger i forbindelse med en genbrugsplads, er nemlig rigtig gode:

- De pantstationer, der ligger ved en genbrugsplads, har haft den største succes. Det giver god mening for brugerne at komme af med store mængder pantemballager, når man alligevel skal på genbrugspladsen med sit haveaffald, malingrester eller gamle fjernsyn. Mange forbinder det at pante med indkøbssituationen, men vi vil gerne give endnu en mulighed, så man også kan aflevere pant, når man afleverer affald til genbrug, siger Lars Krejberg Petersen.

I forvejen har Danmark et af verdens bedste pantsystemer, hvor 92 procent af alle flasker og dåser kommer retur. Hos Dansk Retursystem bliver flasker og dåser indsamlet og sorteret, og materialerne solgt til genanvendelse.

Sidste år kom der 1,7 mia. flasker og dåser retur, og det sparede kloden for udledning af 178.000 tons CO2.

