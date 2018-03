Til påske i år kan socialt udsatte danskere på Blå Kors Danmarks væresteder, institutioner og støttetilbud til familier se frem til at få ekstra meget god mad på tallerkenen. Billedet er fra den: Blå Sociale Café i Hjørring. Foto: Helene Bagger

Påske: Overskudsmad går til Blå Kors pensionatet

Taastrup - 26. marts 2018

Påsken er lige om hjørnet, og traditionen tro fejrer mange danskere højtiden ved at hygge sig sammen omkring et bord med dejlig mad og drikke.

Det gælder også familier, brugere og beboere på Blå Kors Danmarks' pensionat og behandlingscenter i Taastrup, som Lidl denne påske støtter ved at donere overskudsmad fra den lokale butik.

Til påske i år kan socialt udsatte danskere på Blå Kors Danmarks væresteder, institutioner og støttetilbud til familier se frem til at god mad på tallerkenen.

Det kan de, fordi dagligvarekæden Lidl har udvidet deres samarbejde med Blå Kors Danmark, som betyder, at al overskudsmaden fra et udvalgt antal af kædens butikker bliver doneret til et godt formål. Sidst Lidl donerede overskydende mad til Blå Kors var i julen 2017, hvor maden var med til at bringe glæde til en masse mennesker.

Hos Blå Kors er generalsekretær Christian Bjerre sikker på, at overskudsmaden vil sprede ekstra glæde:

- Vi er rigtig glade for, at Lidl endnu en gang har tænkt på os. Det har stor betydning for os, at private virksomheder vil støtte vores arbejde og på den måde være med til at hjælpe nogle af dem i Danmark, som har det rigtig svært, siger han.

Den 28. og 31. marts vil personalet fra Blå Kors' væresteder, institutioner og støttetilbud for blandt andre ensomme, hjemløse, psykisk syge og misbrugere komme og hente maden hos syv af kædens butikker landet over.

I Taastrup donerer Lidl overskudsmaden til Blå Kors' pensionat og behandlingscenter. Det vækker glæde hos pensionatets leder, Ole Hjuler:

- Det glæder os meget, at Lidl vil give overskudsmaden til samfundets udsatte. Tak fra vores beboere, som kan få glæde af maden. Det giver god mening at bruge de ressourcer, vi har, og give dem videre til dem, som ikke har så mange, siger han.

- Jeg synes, det er fantastisk at kunne hjælpe folk, som har det svært. Derfor er donationen fra Lidl en stor hjælp. Maden skal serveres for vores brugere i påskedagene, tilføjer Pia Palmer, der er køkkenleder af Blå Kors i Taastrup.

Mindre madspild - større påskeglæde

Via samarbejdet med Blå Kors ønsker Lidl at hjælpe socialt udsatte danskere til at få en påske med lidt ekstra god mad på bordet, og samtidig kan kæden reducere madspildet i butikkerne:

- I Lidl har vi stor fokus på at reducere madspild i vores butikker og har en række tiltag, som hjælper kunden til at mindske deres madspild. Som et led i den indsats er vi meget glade for samarbejdet med Blå Kors op til påske om at donere overskudsvarer til glæde for socialt udsatte og deres familier. Vi håber, indsatsen kan være med til at gøre en lille forskel i en ellers hård hverdag, siger Lærke Skaksen, der er CSR-ansvarlig i Lidl.