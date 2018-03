Foto: Hanna Munkebo

Send til din ven. X Artiklen: Påske: Den vigtigste kristne højtid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Påske: Den vigtigste kristne højtid

Taastrup - 22. marts 2018 kl. 06:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rundt omkring i kirkerne i Høje-Taastrup Kommune bliver der gjort et kæmpe stort arbejde for at forkynde påskens både sørgelige og glædelige budskab. Påskedag kimes der med klokkerne for at understrege dagens særlige status som højhelligdag.

Hvis man søger på ordet 'påske' på Google, dukker der en masse søde påskekyllinger og påskeæg op.

For nogen er påsken tidspunktet, hvor man skal ud at se på nyt hus.

For andre er påsken tid til hygge og påskefrokost med familien. Men påsken handler om meget mere end det.

Påsken bliver fastlagt

Den spændende historie om påsken begynder med et kirkemøde i byen Nikæa (nuværende Iznik) i Tyrkiet år 325.

Sammenholdet i den kristne kirke var truet, fordi der var så mange forskellige udlægninger af troen. Påsken var egentlig jødernes fest og blev fejret i april måned for at mindes udfrielsen fra Ægypten. Jøder og kristne så forskelligt på mange ting, og vejene måtte skilles, men vi har stadig det Gamle Testamente og fortællingen om udfrielsen fra Ægypten tilfælles. På kirkemødet blev man enige om, at påsken handler om den kristne kirkes højtid til minde om Kristi død og opstandelse. Man blev også enige om, hvornår den kristne påske skulle holdes, nemlig på den første søndag efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn.

Fem særlige helligdage

I kirkerne fortælles hele påskens dramatiske begivenheder over fem helligdage, som begynder med Palmesøndag. Palmesøndag handler om Jesu indtog i Jerusalem, der har givet navn til dagen.

De viftede med palmer, råbte 'Hosianna', og hyldede ham. Skærtorsdag mindes vi vor Herres sidste aften sammen med sine disciple og Langfredag føres vi via tekst og musik gennem Jesu lidelse frem til hans sidste åndedrag på korset. I nogle kirker mørklægges rummet med skodder for vinduerne, så kun levende lys oplyser kirken. Påskedag sker underet med opstandelsen og Langfredags mørke og sorg fortrænges. 2. påskedag fortsætter festen og glæden over opstandelsen.

Det kan anbefales at opleve hele påskens fortælling i din lokale sognekirke. Du kan se tidspunkterne for gudstjenester og aktiviteter på kirkesiden i Lokalavisen Taastrup.

Film om påsken

Der er mange spændende film, der handler om påsken.

DreamWorks 'Prinsen fra Ægypten' fra 1998 er en tegnefilm om udfrielsen fra Ægypten.

'The Passion of the Christ', instrueret af Mel Gibson fra 2004 handler om Jesu Kristi sidste timer på jorden.

'Exodus. Gods and Kings' fra 2014 er en spillefilm om udfrielsen fra Ægypten og de 10 plager med Christian Bale i hovedrollen.