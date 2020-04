Høje-Taastrup Kommune har en ambition om at få 5000 flere børn og unge under 25 år med i foreningslivet som en del af indsatsen Bevæg dig for livet. Foto: Thomas Olsen

På vej mod målet: Flere vil være aktive

Taastrup - 15. april 2020 kl. 13:56 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

425 flere medlemmer er kommet til Høje-Taastrup Kommunes idrætsforeninger det seneste år, så der nu er 16.108 medlemmer fordelt på kommunens 88 foreninger.

Det viser de seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

De to organisationer har siden 2014 haft en mission om at gøre Danmark til verdens mest aktive nation, og i oktober sidste år tilsluttede Høje-Taastrup Kommune sig den aftale. Det skete med en ambitiøs målsætning om, at 9.500 flere af kommunens borgere skal være fysisk aktive i løbet af de næste fem år.

Og indtil videre lader det til, at arbejdet er kommet godt fra start med 425 flere medlemmer af lokale foreninger.

En del af den lokale vision er også at få 5000 flere børn og unge under 25 år med i foreningslivet, og det skal blandt andet ske ved at sikre bevægelsesforløb for alle daginstitutionsbørn med foreninger og foreningsforløb for alle skolebørn.

Historisk højt Bevæg dig for livet-indsatsen sker med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden, og hos DIF er der stor glæde over fremgangen i medlemstallet.

- Når vi samarbejder med landets kommuner, så er det i høj grad for at levere på vores formål om, at idrætten er for alle. Selvom vi er tidligt i samarbejdet, så viser fremgangen tydeligt, hvordan vi kan flytte en vigtig samfundsdagsorden, når vi løfter i flok. Bevæg dig for livet er ikke bare idrættens vision, men en vision for folkesundheden i Danmark på tværs af aktører. Derfor skal idrætten tænkes ind i alle kommunale forvaltninger i alt fra sociale indsatser til beskæftigelsesindsatser og på sundhedsområdet, siger Niels Nygaard, formand i DIF.

På landsplan er der en fremgang i DGI og DIF på 49.274 medlemmer, så det samlede medlemstal i de to idrætsorganisationer nu er på 2.306.288 fordelt på 11.349 foreninger. Det er et historisk højt tal og første gang, det er over 2,3 millioner.

Der er fremgang i alle aldersgrupper fra børn til seniorer, og særligt idrætter som fitness, svømning og tennis har fået flere medlemmer i 2019.