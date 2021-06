På rette vej: Så meget belaster fjernvarmen miljøet

- Deklarationen er udarbejdet af VEKS, som er vores helt store leverandør af varme. Her fremgår det, at vi i 2020 udledte 54,5 kg CO2 (kuldioxid) for hver 1 Megawatt-time fjernvarme. Det er måske svært at forholde sig til sådan et tal, men jeg kan oplyse, at for naturgaskunder er den tilsvarende måling over 200 kg, siger Astrid Birnbaum, direktør for Høje Taastrup Fjernvarme.