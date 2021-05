Se billedserie 86-årige Bodil Blach er netop stoppet som instruktør i TIK Gymnastik, hvor hun har været i 45 år. Foto: Mari Louise Wiederquist

Send til din ven. X Artiklen: På pension efter 45 år på bassinkanten: Så stor betydning har instruktør haft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På pension efter 45 år på bassinkanten: Så stor betydning har instruktør haft

Taastrup - 26. maj 2021 kl. 19:43 Kontakt redaktionen

I 45 år har Bodil Blach med begejstring, hjertevarme og altid tydelig stemme været instruktør i TIK Gymnastik.

Nu, hvor det er blevet tid til at gå på velfortjent pension, kan hun se tilbage på en lang og flot karriere som frivillig.

I 1975 stod den nu 86-årige Bodil Blach for første gang på bassinkanten som instruktør på vandgymnastikholdene i TIK Gymnastik. Siden da har hun to gange om ugen haft tre hold i streg, først på Rønnevangsskolen og siden i svømmehallen på Parkvej.

- Det har været lysten, der har drevet værket i alle årene. Og jeg har altid været glad for at være instruktør. Når vi uge efter uge mødtes i svømmehallen, så lærte vi hinanden rigtig godt at kende. Vi har grinet sammen og haft stor glæde af hinanden, siger Bodil Blach.

Det sociale var vigtigt Bodil Blach blev uddannet både svømmelærer og danselærer og var i mange år også aktiv som instruktør i Hedehusene Gymnastikforening. Hun begyndte i TIK Gymnastik efter diskret at være blevet prikket på skulderen og spurgt, om det var noget for hende. Det var det, og siden da cyklede hun i alt slags vejr og flere gange om ugen til træning fra familiens rækkehus i Taastrup.

- Når der var fødselsdage på holdet, havde man tit en lille èn med, som vi fik på bassinkanten. Så hyggede vi os ekstra meget til træningen. Ja, det var jo andre tider dengang, fortæller Bodil Blach og fortsætter:

- Jeg kan også huske vores sommer- og juleafslutninger, hvor vi fik smørrebrød ved langborde. Det var altid en stor opgave at sikre, at alle fik præcis det smørrebrød, de havde bestilt. Her hjalp min mand med at få logistikken til at gå op. Det var både sjovt og hyggeligt for os alle.

Stor forskel for mange Det er blevet til rigtig mange timer i svømmehallen for Bodil Blach. I flere år blev der også arrangeret busser, så gangbesværede pensionister rundt omkring i kommunen fik muligheden for at komme i vandet under Bodils kyndige vejledning.

- Jeg har haft fornøjelsen af være bindeled mellem Bodil og bestyrelsen i TIK Gymnastik som kontaktperson i rigtig mange år. Der er ingen tvivl om, at hun har haft en enorm betydning for sine svømmere som et fast omdrejningspunkt for fællesskabet. Når man har været instruktør i 45 år og gjort så stor en forskel for så mange mennesker som Bodil har, så kan man med ro i sindet gå på velfortjent pension, siger Marlene Fleischer, der er næstformand i TIK Gymnastik, og fortsætter.

- Vi er heldige at have ildsjæle som Bodil i foreningen, der gør et kæmpe stykke arbejde for at stå i spidsen for aktiviteter, der glæder så mange mennesker. En forening som TIK Gymnastik består jo af en masse, der gerne vil gøre noget godt - både for sig selv og for andre i et stærkt fællesskab, siger hun.

Bodil Blach glæder sig til at bruge sin tid i haven og sammen med sine børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.