På med handskerne: Boksning kan hjælpe parkinson-patienter

Taastrup - 11. august 2021 kl. 19:54 Af Kasper Ellesøe

Høje-Taastrup Bokseklub har sat endnu et initiativ i gang, som går i gang efter sommerferien

En særlig form for boksetræning har vist sig at være effektiv hos Parkinson-patienter, og derfor har klubben fået uddannet to trænere, der kan undervise deltagerne på holdet.

En af dem er Tony Kristiansen, der er træner på Parkinson Boksning-holdet.

- Inspirationen er hentet fra USA. Vi træner koordination og diagonaltræning, samt rotationer i kroppen, der er god for ryggen. Derudover arbejder vi med ansigtsmimik og stemmetræning, fordi sygdommen gør ansigtet slapt. Mange med parkinson har ikke så meget selvtillid, og derfor taler de lavt. Her på holdet vil derfor opleve, at vi starter i en rundkreds, hvor man råber sit navn, siger Tony Kristiansen og fortæller også, at der er fokus på fællesskabet.

Træningen har fokus på den fysiske form, hjernen og stemmen og er uden kropskontakt. Træningen er baseret på hastighed, krydsbevægelser, rotation i ryggen, balance og koordination.

- Der er ingen kontakt, og det er ikke farligt, understreger Tony Kristiansen.

God prøvetræning

Det er et samarbejde mellem Parkinsonforeningen, Høje-Taastrup Bokseklub og Dansk Amatør Bokseunion, der har banet vejen for projektet, der har kørt i et år, men på grund af corona kan man først begynde nu, og derfor er der nu et års tid til at vise, at det skal være permanent. Der har dog været et par prøvetræninger.

Det er oftest ældre over 60 år, der bliver ramt af Parkinson, men de er stadig meget engagerede, siger boksetræneren efter prøvetræningerne.

- Der var en til træningen, der prøvede det. Han var en af de hårdest ramte, men han sagde, at »Det ville han fandme gerne være med til«. De ældre er sjove og spændende at træne med, så det skal nok blive godt. Og nu går vi i gang. Det gælder om at smede, mens jernet er varmt, siger Tony Kristiansen.

Han fortæller, at også borgere fra de nærliggende kommuner er velkommen, da de nærmeste klubber, der tilbyder parkinson-boksning, er i Køge og Valby.

Træningen foregår i Høje-Taastrup Bokseklubs lokaler på Lindehaven 4-6 i Taastrup hver fredag fra fredag den 13. august klokken 11-12.30.

Man kan læse mere om Parkinson Boksning på www.parkinson.dk