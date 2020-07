Se billedserie Marc Nybro Ankerstjerne og hans hustru Malene var på rundtur på Puch Maxi i Thy. Privatfoto

På guidet tur på Puch Maxi: Så fed en tur

Marc Nybro Ankerstjerne fra Høje Taastrup skulle have været på sommerferie på Madeira. Den blev aflyst på grund af corona-krisen, og derfor holder han og familien ferie i Danmark. Det er en drøm, han har haft i mange år. Fra hvert sted, familien kommer, vil han skrive om oplevelserne med håbet om at kunne inspirere andre til at holde ferie i Danmark. Vi er nået til dag 10, 11 og 12.

Taastrup - 14. juli 2020 kl. 15:24 Af Marc Nybro Ankerstjerne Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag morgen fik vi pakket sammen og skulle mod Tarm. På vejen til Tarm skulle vi forbi min moster og onkel. Jeg havde ikke været der i 15-17 år, tror jeg. Dejligt gensyn. Efter besøget skulle vi til Agger og have færgen over til Thyborøn. Vi skulle nemlig på guidet tur rundt i byen. Vi kom dog 25 minutter for sent, men i Jylland venter man åbenbart på folk. Vi var meget taknemmelige.

Blå bog Marc Nybro Ankerstjerne

31 år

Gift med Malene Nybro Ankerstjerne

Har Melina på fem år

bor i Gadevang i høje Taastrup

Arbejder som gårdmand i Brøndby.

Malene er skolelærer på Amager.

Melina skal starte i 0.A på Sengeløse skole

Har en blog på Facebook, der hedder "Ud med Nybro

Marc Nybro Ankerstjerne i holder sommerferie i Danmark, hvor de skal fra Taastrup-Slagelse-Lolland-Langeland-Sydfyn-Helgenæs-Thisted-Tarm-Billund-Taastrup, 18 dage i det danske land. Undervejs fortæller han om deres ferie på www.sn.dk/taastrup, Ove Ditlevsen og Misse Vi fik parkeret bilen og mødte de andre, der også skulle med. Vi fik en hjelm, og så startede Jens dem. Jens, som ejer Maxitours.dk. Vi skulle nemlig på tur rundt på en puch maxi. Det var så fed en tur, og vi kom helt ud, hvor man ikke kan komme i bil. Virkelig en oplevelse værd. Da turen var ved at slutte, kørte vi på den lokale. Der fik vi en håndbajer og tørfisk. Tørfisk er en fladfisk, som bliver lagt i salt i et par dage, hvor den derefter bliver hængt på en tørresnor udenfor i nogle uger. Jeg elsker det! Jeg fik det meget i min unge dage. Min knallert hed Misse og Malenes hed Ove Ditlevsen. Alle knallerter har et navn, og i hver hjelm er der højtaler og en mikrofon til at snakke i. Super fed tur. 2,5 time rundt i Thyborøn.

Tarm camping Efter vores store oplevelse, skulle vi videre til Tarm. Køretid: 2 timer Men det var ok, for vi har begge glædet os til at komme tilbage. Det er tredje gang, vi skal derhen, og vi holder så meget af stedet, omgivelserne og menneskene her. Da vi ankom til Tarm Camping, gik vi ind til Henrik og fik nøgle og kort. Så satte vi os ned og fik en “fyraftensbajer” Dejligt at se Henrik igen. Henrik ejer Tarm Camping og har en masse idéer, som jeg gerne vil høre på. Vi skulle om aftenen hjem til nogle venner og spise. Vi skulle have noget salat og brød med, så det skulle lige købes. Dejligt at se vores venner igen, vi havde en dejlig aften. I morgen søndag skal vi til Viborg og hente Melina. Det bliver dejligt at få hende tilbage. Vi vil udnytte, at vi er i Viborg til at se lidt på byen.

Kalkgruber i Mønsted Søndag skulle vi hente Melina i Viborg, og hun havde haft en god weekend. Malene og jeg havde også nydt at være lidt alene. Det var nu også rart at have hende tilbage. Inden vi kørte tilbage til Tarm camping, kørte vi forbi Mønsted. I Mønsted har de kalkgruberne, som vi gerne ville se. Det var virkelig et fedt sted, med historie. Dog synes jeg igen, at folk var dårlige til afstand og at spritte af. Der var dog også nogle af sprit-dunkene, der var tomme, og jeg synes, at der skulle være personale til at holde øje med folk, nede i gruberne. Vi var der kun en time, da vi alle var trætte. Så vi kørte tilbage til Tarm camping og hyggede os. Melina fik leget meget og fik nogle nye venner igen. Vi havde inviteret Henrik på aftensmad, og vi sad og hyggede med ham, indtil han gik i seng ved 23-tiden. Vores nabo kom også hen, og dem sad Malene og jeg og hyggede med til klokken halv et om natten. Rigtig hyggeligt, at få bekendtskab. Det er det, jeg synes, Danmark kan. I morgen, mandag, skal vi bare slappe af.

Afslapning og pool Efter en hyggelig aften dagen før, sov vi alle for en gang skyld længe. Klokken 08.45 vågnede Malene og jeg, og Malene måtte vække Melina. Hun fik også lov til at være længe oppe dagen før. Jeg fik vasket op fra dagen før, og så havde Malene sat en vask over med vores beskidte tøj. (artiklen fortsætter under billedet)

Mandag blev brugt på afslapning og en tur i poolen. Privatfoto

Vi fik noget morgenmad, og så gik Melina ellers ud og legede. Malene ville ud og handle og se Skjern. Det gad Melina og jeg ikke, så vi blev på campingpladsen og hyggede os. Melina løb bare rundt med sine nye venner, og jeg rensede svampe, som jeg havde fået af min ven Michael.

Så kom Henrik og spurgte om min hjælp, så hjalp jeg ham. Resten af dagen hyggede vi bare. Melina kom i poolen, og jeg hjalp Henrik med lidt små ting. Jeg vil også gerne rose min kone, for at kunne holde ferie. Normalt er det umuligt for hende at finde ro. Hun kan ikke slappe af, og har svært ved nye ting. Men nu, slapper hun af. Hun var med Melina i poolen, hvor Melina var i, og Malene sad med et blad og slappede af. Ingen mobil eller noget. Det er dejligt, at hun selv har fundet den ro. Tirsdag skal vi hjem til min fætter i Billund.

